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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Kadıköy'de 18 yıl sonra gelen tarihi zafer!

        Kadıköy'de 18 yıl sonra gelen tarihi zafer!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, evinde ağırladığı İngiliz devi Lİverpool'u 3-2 mağlup etti. 18 yıl aranın ardından Devler Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertliler, 2 Nisan 2008 tarihinde Chelsea'yi yendikleri karşılaşmanın ardından ilk galibiyetlerini Liverpool karşısında aldılar.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 23:14 Güncelleme:
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool ekibini konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

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        Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya temkinli başlayan ve oyunu kendi yarı sahasında kabul eden Fenerbahçe, 25. dakikada Trey Nyoni'nin golüyle 1-0 yenik duruma düştü. 27. dakikada İrfan Can Kahveci ile bir topu direkten dönen sarı-lacivertliler, 29. dakikada Mason Greenwood ile beraberliği yakaladı. İlk yarının kalan bölümünde rakip kalede etkili olan Fenerbahçe, golü bulamadı ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidildi.

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        İkinci yarıda rakibine uzun süre pozisyon vermeyen Fenerbahçe, 69. dakikada Alexander Isak'ın golüne engel olamadı. Golün ardından ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, 73. dakikada Archie Brown'ın golüyle beraberliği yakaladı. 79. dakikada Vedat Muric ile skoru 3-2'ye getiren sarı-lacivertliler, sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

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        Bu sonucun ardından Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç sonunda puanını 5'e yükseltti. Liverpool ise bu sezon ilk puan kaybını yaşadı.

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        18 YIL SONRA İLK GALİBİYET

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl 7 ayı aşkın sürenin ardından galibiyet elde etti. Son galibiyetini 2007-2008 sezonunda 2 Nisan 2008 tarihinde çeyrek finalde Chelsea karşısında elde eden sarı-lacivertliler, 6 bin 790 gün aranın ardından Liverpool karşısında güldü.

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        GREENWOOD ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YİNE ATTI

        Fenerbahçe'nin İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2 maçta da gol buldu. Sezona etkili bir başlangıç yapan genç oyuncu, Slavia Prag maçının ardından Liverpool filelerini de havalandırdı. Greenwood, eleme aşamalarında ve play-off müsabakasında da gol bulmayı başarmıştı.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ GOLCÜSÜ ARCHIE BROWN

        Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, Avrupa'da gollerini sürdürdü. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon ağlarını sarsarak takımının lig aşamasına katılmasına büyük katkı sağlayan genç oyuncu, ligin ilk haftasında Roma karşısında da gol atmayı başarmıştı. Brown, 73. dakikada Liverpool karşısında da takımına beraberliği getiren gole imza attı. 24 yaşındaki sol bek, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3. golüne ulaştı.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KALESİNİ KAPATAMADI

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşamasından itibaren oynadığı tüm maçlarda kalesinde gol gördü. Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte 2'si play-off 4'ü lig aşaması olmak üzere 6 maça çıkarken bunların tamamında rakiplerinin golüne engel olamadı.

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        #UEFA Şampiyonlar Ligi
        #fenerbahçe
        #LİVERPOOL
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