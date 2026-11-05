UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, evinde İngiliz devi Liverpool'u konuk etti. 2 kez geriye düşmesine karşın pes etmeyen sarı-lacivertliler, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Zorlu mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt karşılaşmayı değerlendirdi.

İŞTE DIRK KUYT'IN SÖZLERİ:

Bu akşam Fenerbahçe teknik sorumlusu olmak benim için büyük bir anlam ifade etti. Çünkü bu kulüp benim için büyük bir anlam ifade ediyor. Başkanımıza bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Liverpool da benim için büyük bir anlam ifade ediyor. Orada asla pes etmemek gerektiğini öğrendim.

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"YAPMAMIZ GEREKEN İNANCI VE TUTKUYU GERİ GETİRMEK"

Ben bu oyunculara inanıyorum, harika oyuncularımız var. Takımımızda çok fazla iyi oyuncu var. Yapmamız gereken şey inancı ve tutkuyu geri getirmekti.

"MUCİZE YARATALIM DEDİM"

Yıllar önce İstanbul'da bir mucize olmuştu. Liverpool 3-0'dan geri dönmüştü, kimse o geri dönüşü beklemiyordu. Ben de oyuncularıma kimse inanmıyor ama ben inanıyorum, mucize yaratalım dedim. Önce oyuncuların inanması gerekiyor, o zaman dünyanın en iyi takımlarını yenebiliyorsunuz. Bugün kazanalım ve gelecekteki iyi şeylerin başlangıcı olsun dedim.

EMRE BELÖZOĞLU İLE ÇALIŞACAK MI?

Emre'ye bol şans diliyorum. Yarın oyuncuların pozitif duygularla antrenmana gitmesi çok güzel olacak. Şimdi odak lig olacak, kendisine bol şans diliyorum. Öncelikle bu tarihi ben tek başıma yazmadım. Hep birlikte yazdık. Teknik heyette olanlarla birlikte, futbolcularla birlikte tarih yazdık. İsmail Hoca'nın gidişi kolay değildi. Kendisini çok seviyoruz. Bu kulüp için çok önemli, özveriliydi. Bu galibiyet hepimizin. Bu kulübü çok seviyorum. Başkanımızla iyi bir ilişkim var. Her duruma hazırlıklıyım. Daha bu konuları konuşamadık. Her şeyden önemlisi Fenerbahçe, ben değilim!

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"BU GALİBİYETİ HERKES HATIRLAYACAKTIR"

18 yıl sonra ilk defa Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde, özellikle Liverpool'a karşı kazanılması çok özel. Bu galibiyeti herkes hatırlayacaktır. Maç öncesi oyuncularıma söyledim, zor durumda da olsak mucize için bir şansımız vardı. Bu reaksiyonun kendi içimizden gelmesi gerekiyordu. Biz oyunculara inanıyoruz, onların da kendilerine inanması gerektiğini söyledik. Bunu doğru yaparsak, atmosferi yaratırsak dünyanın en iyi takımına karşı bile Kadıköy'de zorluk yaratırız.

18 yıl sonra gelen tarihi zafer! Haberi Görüntüle

"ŞANS DEĞİLDİ SAVAŞTIK MÜCADELE ETTİ"

Şans değildi, biz bu galibiyeti hak ettik. Savaştık, mücadele ettik. Avrupa'nın en iyi takımlarından birini yendik. İhtiyacımız olan şey bu. İsmail harika oynadı ve maçın oyuncusu oldu. Bence maçın oyuncusu taraftarlardı. Bu enerjiyi bir araya getirdiğimizde, mücadele ettiğimizde, dünya üzerinde böyle atmosfere sahip çok fazla taraftar grubu yok. Benim arkadaşlarım da bunu görünce çok şaşırdılar. Birbirimize inandığımızda, bu kulüp her yerde kazanabilir, her zaman yukarı doğru ilerlemeye devam eder.

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"SÜPER LİG DE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Şampiyonlar Ligi'nde tekrar yarışın içindeyiz. Bir şansımız var. Bugün en önemli olan şey, sezonun geri kalanına hazır olmakla alakalı. Oyuncular çok iyi reaksiyon gösterdi, iyi bir sonuç aldık. Sonraki maç daha da önemli hale geldi. Pazar günkü oynayacağımız maç çok önemli. Oyuncular, Samandıra'ya pozitif bir hisle gelecekler. Emre de işine çok güzel şekilde başlayabilir. Fenerbahçe için en önemli olan şey bu. Şampiyonlar Ligi de, Süper Lig de bizim için çok önemli. Bu anın tadını çıkaracağız ama yarın, hafta sonu için hazırlanmak gerekiyor.

"2 KEZ GERİYE DÜŞÜP GERİ DÖNMEK HARİKA BİR HİS"

Oyunumuzu oynadık, Liverpool'un ne kadar iyi olduğunu biliyorsunuz. Çok farklı ve çok kaliteli oyuncuları var. Doğru anlarda çok iyi presler yaptık, agresifçe! 1-0 geriye düşünce endişelenmemiştim ama 2 kez geriye düşüp geri dönmek harika bir his. Takımın ruhu bu. Birbirimize mücadeleye devam etme sözü vermiştik.

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"ARCHIE SAVUNMADA VE HÜCUMDA ÇOK İYİYDİ"

Archie'nin kendini göstermesi için Şampiyonlar Ligi çok iyi bir şans. Türkiye'de ne kadar iyi bir oyuncu olduğu biliniyor. Bugün harika bir iş çıkardı. Savunması ve hücumu çok iyiydi. Performansından çok memnunum, tüm oyuncularımın performansından memnunum.

"EMRE DE BUNA TAMAMSA BEN KALMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Uzun süre boyunca beraber oynadık. Arkadaşlığımızı da devam ettirdik. Son aylarda çok konuşmamıştık ama iyi bir arkadaşlık varsa bunun önemi yoktur. Benim işim bu maça odaklanmaktı tamamen. Bugünkü görevime odaklanmıştım. Dün akşam kulüp, Emre'yi açıkladı. Bugün sabah Emre'yi gördüm, birbirimize sarıldık. Bana bol şans diledi. Kulüp hakkında konuştuk. Taktik konuşmadık. Bana iyi şans diledi. Yarın ve sonrasında neler olacağını göreceğiz. Fenerbahçe'de çok mutluyum. Başkan bana bu harika kulüpte olma şansı verdi. Beni burada istediği sürece, Emre de buna tamamsa ben kalmaya devam edeceğim. Buradaki önemli olan şey kişi değil, kulüp için en önemlisi. Ben Fenerbahçe'de kalmak istiyorum, Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Fenerbahçe için en iyisini yapmalıyız. Başkan ne karar alırsa alsın Fenerbahçe için en iyisi olsun.

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"ÇOK FAZLA OYUNCU ELEŞTİRİ ALIYOR"

Liverpool'u çok iyi biliyorum. Oyun planımızı çok iyi belirledik, nasıl kazanırız diye. Çok güçlü bir orta sahaya ihtiyacımız vardı. Kante, Guendouzi ve İsmail ile oynadık. İrfan daha kanatta, Greenwood ise daha ileride. İnsanların eleştirilerini görüyoruz ama çok fazla oyuncu eleştiri alıyor. Bu inanç, güvenle alakalı bir şey. Bence Guendouzi, harika bir performans gösterdi. İsmail ve Kante'nin Guendouzi ile birlikte çalışması fark yarattı. Kompakt olduk. Planınız çalıştığında, taraftarlar da arkanızda olduğunda her şey harika oluyor.