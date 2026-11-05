Yurt genelinde etkili olan yağışlı hava, İstanbul'daki barajlara yaradı. İSKİ'den alınan bilgiye göre, son iki günde kente düşen yağışla barajlardaki artış bir günde yüzde 5'i buldu.

4 Kasım'da yapılan ölçümlerde yüzde 54.7 olan doluluk oranı, bu sabah yapılan ölçümde yüzde 59.6'ya çıktı.

Son 10 yılın 4 Kasım ortalamasına bakıldığında ise barajların doluluk oranı en son 2017 yılında yüzde 56.3'e ulaşmıştı.

Geçen yıl aynı tarihte ise barajların doluluk oranı yüzde 22.4 seviyesindeydi.

İSTANBUL'DA SON 24 SAATTEKİ YAĞIŞ MİKTARLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nün son 24 saate ait verilerine göre, İstanbul genelinde etkili olan yağışların ilçe ilçe dağılımı belli oldu. 24 saatte kaydedilen verilere göre kentte en fazla yağış alan yer 44.4 milimetre ile Üsküdar oldu.

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DHA'daki habere ve Meteoroloji verilerine göre, son 24 saatlik periyotta İstanbul'un çeşitli noktalarına düşen toplam yağış miktarları sırasıyla şu şekilde:

Üsküdar: 44,4 milimetre

Silivri Orman Sahası: 42,1 milimetre

Çatalca: 42,0 milimetre

Silivri: 40,1 milimetre

Ümraniye: 38,8 milimetre

Çatalca Radar Sahası: 38,4 milimetre

Pendik / Ömerli Barajı: 36,6 milimetre

Arnavutköy / Terkos Barajı: 36,4 milimetre

Sancaktepe: 32,8 milimetre

Beykoz / Anadolu Feneri: 31,7 milimetre

Arnavutköy: 31,6 milimetre

Çekmeköy / Ömerli: 31,3 milimetre

İstanbul Havalimanı: 30,6 milimetre

Sarıyer / İTÜ Maslak Yerleşkesi: 30,1 milimetre

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Fatih / İstanbul Deniz Bilimleri Enstitüsü: 29,6 milimetre

Eyüpsultan: 29,4 milimetre

Kartal / Aydos Dağı: 29,2 milimetre

Sarıyer: 28,9 milimetre

Sarıyer / Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 28,3 milimetre

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı: 27,6 milimetre

Şişli: 26,5 milimetre

Kadıköy / Göztepe: 26,0 milimetre

Samandıra Havalimanı: 25,9 milimetre

Beykoz: 25,7 milimetre

İstanbul Bölge: 24,6 milimetre

Büyükçekmece: 24,1 milimetre

Sarıyer / Kumköy-Kilyos: 22,2 milimetre

Florya: 20,0 milimetre

Kadıköy Göztepe Rıhtım: 20,0 milimetre

Şile: 18,9 milimetre

Güngören / Davutpaşa Marmara: 18,8 milimetre

Şile / Darlık Köyü: 17,8 milimetre

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İstanbul Atatürk Havalimanı: 17,4 milimetre

Tuzla: 16,7 milimetre

Beylikdüzü: 14,3 milimetre

Şile / İsaköy: 13,7 milimetre