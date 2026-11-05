Barajlarda doluluk oranı bir günde yüzde 5 arttı
İstanbul'da son 2 günde düşen yağış, mega kente su sağlayan barajlarda rekor artış getirdi. Barajların doluluk oranı, bir günde, yüzde 54.7'den, yüzde 59.6'ya çıktı ve yüzde 5'lik bir yükseliş oldu. En son İstanbul'daki barajların doluluk oranı 2017 yılının 4 Kasım ortalamasında yüzde 56.3'ü görmüştü
Yurt genelinde etkili olan yağışlı hava, İstanbul'daki barajlara yaradı. İSKİ'den alınan bilgiye göre, son iki günde kente düşen yağışla barajlardaki artış bir günde yüzde 5'i buldu.
4 Kasım'da yapılan ölçümlerde yüzde 54.7 olan doluluk oranı, bu sabah yapılan ölçümde yüzde 59.6'ya çıktı.
Son 10 yılın 4 Kasım ortalamasına bakıldığında ise barajların doluluk oranı en son 2017 yılında yüzde 56.3'e ulaşmıştı.
Geçen yıl aynı tarihte ise barajların doluluk oranı yüzde 22.4 seviyesindeydi.
İSTANBUL'DA SON 24 SAATTEKİ YAĞIŞ MİKTARLARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nün son 24 saate ait verilerine göre, İstanbul genelinde etkili olan yağışların ilçe ilçe dağılımı belli oldu. 24 saatte kaydedilen verilere göre kentte en fazla yağış alan yer 44.4 milimetre ile Üsküdar oldu.
DHA'daki habere ve Meteoroloji verilerine göre, son 24 saatlik periyotta İstanbul'un çeşitli noktalarına düşen toplam yağış miktarları sırasıyla şu şekilde:
Üsküdar: 44,4 milimetre
Silivri Orman Sahası: 42,1 milimetre
Çatalca: 42,0 milimetre
Silivri: 40,1 milimetre
Ümraniye: 38,8 milimetre
Çatalca Radar Sahası: 38,4 milimetre
Pendik / Ömerli Barajı: 36,6 milimetre
Arnavutköy / Terkos Barajı: 36,4 milimetre
Sancaktepe: 32,8 milimetre
Beykoz / Anadolu Feneri: 31,7 milimetre
Arnavutköy: 31,6 milimetre
Çekmeköy / Ömerli: 31,3 milimetre
İstanbul Havalimanı: 30,6 milimetre
Sarıyer / İTÜ Maslak Yerleşkesi: 30,1 milimetre
Fatih / İstanbul Deniz Bilimleri Enstitüsü: 29,6 milimetre
Eyüpsultan: 29,4 milimetre
Kartal / Aydos Dağı: 29,2 milimetre
Sarıyer: 28,9 milimetre
Sarıyer / Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 28,3 milimetre
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı: 27,6 milimetre
Şişli: 26,5 milimetre
Kadıköy / Göztepe: 26,0 milimetre
Samandıra Havalimanı: 25,9 milimetre
Beykoz: 25,7 milimetre
İstanbul Bölge: 24,6 milimetre
Büyükçekmece: 24,1 milimetre
Sarıyer / Kumköy-Kilyos: 22,2 milimetre
Florya: 20,0 milimetre
Kadıköy Göztepe Rıhtım: 20,0 milimetre
Şile: 18,9 milimetre
Güngören / Davutpaşa Marmara: 18,8 milimetre
Şile / Darlık Köyü: 17,8 milimetre
İstanbul Atatürk Havalimanı: 17,4 milimetre
Tuzla: 16,7 milimetre
Beylikdüzü: 14,3 milimetre
Şile / İsaköy: 13,7 milimetre