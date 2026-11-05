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        Haberler Gündem Çevre Barajlarda doluluk oranı bir günde yüzde 5 arttı

        Barajlarda doluluk oranı bir günde yüzde 5 arttı

        İstanbul'da son 2 günde düşen yağış, mega kente su sağlayan barajlarda rekor artış getirdi. Barajların doluluk oranı, bir günde, yüzde 54.7'den, yüzde 59.6'ya çıktı ve yüzde 5'lik bir yükseliş oldu. En son İstanbul'daki barajların doluluk oranı 2017 yılının 4 Kasım ortalamasında yüzde 56.3'ü görmüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 10:15 Güncelleme:
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        Barajlarda doluluk oranı bir gecede rekor arttı

        Yurt genelinde etkili olan yağışlı hava, İstanbul'daki barajlara yaradı. İSKİ'den alınan bilgiye göre, son iki günde kente düşen yağışla barajlardaki artış bir günde yüzde 5'i buldu.

        4 Kasım'da yapılan ölçümlerde yüzde 54.7 olan doluluk oranı, bu sabah yapılan ölçümde yüzde 59.6'ya çıktı.

        Son 10 yılın 4 Kasım ortalamasına bakıldığında ise barajların doluluk oranı en son 2017 yılında yüzde 56.3'e ulaşmıştı.

        Geçen yıl aynı tarihte ise barajların doluluk oranı yüzde 22.4 seviyesindeydi.

        İSTANBUL'DA SON 24 SAATTEKİ YAĞIŞ MİKTARLARI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nün son 24 saate ait verilerine göre, İstanbul genelinde etkili olan yağışların ilçe ilçe dağılımı belli oldu. 24 saatte kaydedilen verilere göre kentte en fazla yağış alan yer 44.4 milimetre ile Üsküdar oldu.

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        DHA'daki habere ve Meteoroloji verilerine göre, son 24 saatlik periyotta İstanbul'un çeşitli noktalarına düşen toplam yağış miktarları sırasıyla şu şekilde:

        Üsküdar: 44,4 milimetre

        Silivri Orman Sahası: 42,1 milimetre

        Çatalca: 42,0 milimetre

        Silivri: 40,1 milimetre

        Ümraniye: 38,8 milimetre

        Çatalca Radar Sahası: 38,4 milimetre

        Pendik / Ömerli Barajı: 36,6 milimetre

        Arnavutköy / Terkos Barajı: 36,4 milimetre

        Sancaktepe: 32,8 milimetre

        Beykoz / Anadolu Feneri: 31,7 milimetre

        Arnavutköy: 31,6 milimetre

        Çekmeköy / Ömerli: 31,3 milimetre

        İstanbul Havalimanı: 30,6 milimetre

        Sarıyer / İTÜ Maslak Yerleşkesi: 30,1 milimetre

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        Fatih / İstanbul Deniz Bilimleri Enstitüsü: 29,6 milimetre

        Eyüpsultan: 29,4 milimetre

        Kartal / Aydos Dağı: 29,2 milimetre

        Sarıyer: 28,9 milimetre

        Sarıyer / Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 28,3 milimetre

        İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı: 27,6 milimetre

        Şişli: 26,5 milimetre

        Kadıköy / Göztepe: 26,0 milimetre

        Samandıra Havalimanı: 25,9 milimetre

        Beykoz: 25,7 milimetre

        İstanbul Bölge: 24,6 milimetre

        Büyükçekmece: 24,1 milimetre

        Sarıyer / Kumköy-Kilyos: 22,2 milimetre

        Florya: 20,0 milimetre

        Kadıköy Göztepe Rıhtım: 20,0 milimetre

        Şile: 18,9 milimetre

        Güngören / Davutpaşa Marmara: 18,8 milimetre

        Şile / Darlık Köyü: 17,8 milimetre

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        İstanbul Atatürk Havalimanı: 17,4 milimetre

        Tuzla: 16,7 milimetre

        Beylikdüzü: 14,3 milimetre

        Şile / İsaköy: 13,7 milimetre

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