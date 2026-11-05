O an kamerada! Markette kanlı yağma
Antalya'da, bir zincir marketten yaklaşık 3 bin 500 TL değerindeki ürünü, ücretini ödemeden alarak kaçmaya çalışan şüpheli, kendisini fark edip müdahale eden güvenlik görevlisini kesici aletle yaraladı. Olayın ardından yakalanan ve hakkında 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C.T., tutuklandı
Giriş: 05 Kasım 2026 - 11:40 Güncelleme:
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir zincir markette meydana gelen olayla ilgili çalışma başlattı.
3 BİN 500 TL'LİK YAĞMA VE SALDIRI
DHA'da yer alan habere göre market reyonundan yaklaşık 3 bin 500 TL değerindeki ürünü ücretini ödemeden alarak kaçmaya çalışan şüpheli, kendisini fark eden güvenlik görevlisini kesici aletle vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen ve hakkında 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C.T., yakalandı.
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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Adli makamlara sevk edilen E.C.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güvenlik görevlisinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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