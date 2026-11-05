Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül adliyede

Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı annesi ve kız kardeşini pompalı tüfekle öldürdü

Şalıurfa'da, hakkında yakalama kararı olan 21 yaşındaki Hüseyin D., önceki gece tartıştığı ailesine pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 43 yaşındaki annesi Huriye Çiçekli ile kızlarından 23 yaşındaki Zeynep Demircan hayatını kaybetti. Aynı olayda 11 yaşındaki M.D. isimli kız çocuğu i... Daha Fazla Göster Şalıurfa'da, hakkında yakalama kararı olan 21 yaşındaki Hüseyin D., önceki gece tartıştığı ailesine pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 43 yaşındaki annesi Huriye Çiçekli ile kızlarından 23 yaşındaki Zeynep Demircan hayatını kaybetti. Aynı olayda 11 yaşındaki M.D. isimli kız çocuğu ise yaralandı. Olayın ardından kaçıp yakalanan Hüseyin D.'nin ailesi para tartışmasında katlettiği ortaya çıktı.(AA) Daha Az Göster