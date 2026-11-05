Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünyadan
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan İflas eden 'Breaking Bad' yıldızı Dean Norris 23 yıllık eşinden boşanıyor

        İflas eden 'Breaking Bad' yıldızı Dean Norris 23 yıllık eşinden boşanıyor

        'Breaking Bad' dizisinin yıldızı Dean Norris'in eşi, 23 yıllık evliliğin ardından boşanma davası açtı. Norris'in kısa bir süre önce iflas ettiği öğrenilmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 10:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İflasın üstüne boşanma geldi

        'Breaking Bad' dizisinde 'Hank Schrader' rolüyle tanınan Dean Norris ve 23 yıllık eşi Bridget Norris, büyük mali sorunlarla boğuşurken evliliklerini sonlandırdı. 63 yaşındaki aktörün eşinin, 2025 yılında California'nın Riverside County bölgesinde "şiddetli geçimsizlik" gerekçesiyle boşanma davası açtığı öğrenildi.

        Mahkeme belgelerine göre, Ekim 2001'de evlenen çift, 15 Ocak 2025'te ayrıldı.

        BEŞ ÇOCUKLARI VAR

        Dean ve Bridget Norris ikilisinin 17 yaşında Zoe ve 16 yaşında Dean adlı iki reşit olmayan çocuğuyla birlikte beş çocuğu var. Bridget Norris, reşit olmayan çocukları için ortak velayet, eş nafakası ve evlilikleri süresince edinilen mallar üzerinde her iki tarafın haklarının belirlenmesini talep etti. Boşanmanın henüz kesinleşmediği anlaşıldı.

        REKLAM

        İFLAS ETTİ

        Mahkeme belgeleri ayrıca, çiftin 2022'de satın aldıkları California'nın Temecula şehrindeki restoranları için iflas koruma sürecinde olduklarını da ortaya koydu.

        Norris, restoranın brüt gelirinin 2024'ten 2025'e 1 milyon dolar azaldığını söyledi. Şirketin bildirdiğine göre, varlıkları yalnızca 100 bin ila 500 bin dolar arasında, yükümlülükleri ise 1 milyon ila 10 milyon dolar arasında.

        Dean Norris ve kızı
        Dean Norris ve kızı

        BORCU GELİRİNİ KATLADI

        Geçtiğimiz günlerde ABD basınında yer alan haberlere göre, restoranın toplam borcunun yaklaşık 1,8 milyon dolar seviyesine ulaştığı, buna karşın varlıklarının ise yalnızca 147 bin 810 dolar olarak kayıtlara geçtiği görülmüştü. Borcun en büyük kısmını, bir bankaya olan 1,57 milyon dolarlık teminatlı borcun oluşturduğu bildirilmişti. Yaşanan mali krizin ardından işletmenin iflas koruma başvurusunda bulunduğu netlik kazanmıştı.

        Ayrı yaşayan çift, restoranın yanı sıra Norris Sahne Sanatları Merkezi'ni de işletiyor.

        DÜNYA ÇAPINDA ÜN KAZANDI

        Dean Norris, 2008'den 2013'e kadar yayınlanan 'Breaking Bad' dizisinde polis Hank Schrader rolünü canlandırdı. Hank aynı zamanda, Bryan Cranston'ın oynadığı uyuşturucu baronu Walter White'ın kayınbiraderiydi. Daha sonra 'Breaking Bad'in öncesini anlatan 'Better Call Saul' dizisinde aynı rolü yeniden canlandırdı.

        ROL ARKADAŞININ ÖLÜMÜYLE SARSILDI

        Norris, geçen ay 34 yaşında hayatını kaybeden rol arkadaşı RJ Mitte'nin ardından üzüntüsünü sosyal medya paylaşımıyla dile getirmişti. "Aman Tanrım! Çalışıyordum, RJ'nin ölüm haberini yeni öğrendim. Çok üzüldüm. RJ dizide benim oğlumu oynamadı ama sette küçük bir çocukken hep ona göz kulak olurdum" diyen Norris, "Çok tatlı bir genç adamdı ve çok özleyeceğim. Bu çok üzücü, inanamıyorum. Onu ve ailesini düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        20 yıl cinayeti sakladılar! Cesedi 40 kilometre taşıdılar

        Hatay'da polis ekipleri, 2006 yılında 17 yaşındaki İbrahim Akgöl'ün öldürülmesi olayıyla ilgili inceleme başlatarak olayın faalini 20 yıl sonra yakaladı. Cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı. Akgöl'ün, bıçaklanarak öldürüldükten sonra halıya sarılı halde 40 kilometre taşındığı öğrenilirken, fail S.S.'...
        #boşanma
        #breaking bad
        #iflas
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü bir isme silahlı saldırı önlendi! Suikast timi yakalandı
        Ünlü bir isme silahlı saldırı önlendi! Suikast timi yakalandı
        Barajlarda doluluk oranı bir gecede rekor arttı
        Barajlarda doluluk oranı bir gecede rekor arttı
        2053 hedefi için 500 milyar dolar yatırım gerekiyor
        2053 hedefi için 500 milyar dolar yatırım gerekiyor
        Fırtına Avrupa'da 3'te 3 peşinde!
        Fırtına Avrupa'da 3'te 3 peşinde!
        Altında coşku sürüyor
        Altında coşku sürüyor
        Kartal, Celtic ile ilk kez karşılaşıyor!
        Kartal, Celtic ile ilk kez karşılaşıyor!
        İflasın üstüne boşanma geldi
        İflasın üstüne boşanma geldi
        Kaldırımda çay içerken dehşeti yaşadı!
        Kaldırımda çay içerken dehşeti yaşadı!
        Fox: Vance yeni bir ittifak peşinde
        Fox: Vance yeni bir ittifak peşinde
        Demokratlar Kongre'yi aldı: Trump'ı neler bekliyor?
        Demokratlar Kongre'yi aldı: Trump'ı neler bekliyor?
        Trump: Yine olsa yine yaparım
        Trump: Yine olsa yine yaparım
        Netanyahu ve ortakları sessizliğe gömüldü
        Netanyahu ve ortakları sessizliğe gömüldü
        100 milyondan fazla insan zayıflama iğnesi kullanıyor!
        100 milyondan fazla insan zayıflama iğnesi kullanıyor!
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Annesi ile kız kardeşini öldürmüştü! Kahreden gerekçe
        Annesi ile kız kardeşini öldürmüştü! Kahreden gerekçe
        Nobel ödüllü bilim insanının yapay zeka pişmanlığı
        Nobel ödüllü bilim insanının yapay zeka pişmanlığı
        "Estetiğim yok"
        "Estetiğim yok"
        Drift yaptı 10 otomobilde hasar var
        Drift yaptı 10 otomobilde hasar var
        F.Bahçe'den müthiş geri dönüş!
        F.Bahçe'den müthiş geri dönüş!
        Geleceği hakkında konuştu! "Kalmak isterim"
        Geleceği hakkında konuştu! "Kalmak isterim"