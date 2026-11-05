İflas eden 'Breaking Bad' yıldızı Dean Norris 23 yıllık eşinden boşanıyor

'Breaking Bad' dizisinde 'Hank Schrader' rolüyle tanınan Dean Norris ve 23 yıllık eşi Bridget Norris, büyük mali sorunlarla boğuşurken evliliklerini sonlandırdı. 63 yaşındaki aktörün eşinin, 2025 yılında California'nın Riverside County bölgesinde "şiddetli geçimsizlik" gerekçesiyle boşanma davası açtığı öğrenildi.

Mahkeme belgelerine göre, Ekim 2001'de evlenen çift, 15 Ocak 2025'te ayrıldı.

BEŞ ÇOCUKLARI VAR

Dean ve Bridget Norris ikilisinin 17 yaşında Zoe ve 16 yaşında Dean adlı iki reşit olmayan çocuğuyla birlikte beş çocuğu var. Bridget Norris, reşit olmayan çocukları için ortak velayet, eş nafakası ve evlilikleri süresince edinilen mallar üzerinde her iki tarafın haklarının belirlenmesini talep etti. Boşanmanın henüz kesinleşmediği anlaşıldı.

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İFLAS ETTİ

Mahkeme belgeleri ayrıca, çiftin 2022'de satın aldıkları California'nın Temecula şehrindeki restoranları için iflas koruma sürecinde olduklarını da ortaya koydu.

Norris, restoranın brüt gelirinin 2024'ten 2025'e 1 milyon dolar azaldığını söyledi. Şirketin bildirdiğine göre, varlıkları yalnızca 100 bin ila 500 bin dolar arasında, yükümlülükleri ise 1 milyon ila 10 milyon dolar arasında.

Dean Norris ve kızı

BORCU GELİRİNİ KATLADI

Geçtiğimiz günlerde ABD basınında yer alan haberlere göre, restoranın toplam borcunun yaklaşık 1,8 milyon dolar seviyesine ulaştığı, buna karşın varlıklarının ise yalnızca 147 bin 810 dolar olarak kayıtlara geçtiği görülmüştü. Borcun en büyük kısmını, bir bankaya olan 1,57 milyon dolarlık teminatlı borcun oluşturduğu bildirilmişti. Yaşanan mali krizin ardından işletmenin iflas koruma başvurusunda bulunduğu netlik kazanmıştı.

Ayrı yaşayan çift, restoranın yanı sıra Norris Sahne Sanatları Merkezi'ni de işletiyor.

DÜNYA ÇAPINDA ÜN KAZANDI

Dean Norris, 2008'den 2013'e kadar yayınlanan 'Breaking Bad' dizisinde polis Hank Schrader rolünü canlandırdı. Hank aynı zamanda, Bryan Cranston'ın oynadığı uyuşturucu baronu Walter White'ın kayınbiraderiydi. Daha sonra 'Breaking Bad'in öncesini anlatan 'Better Call Saul' dizisinde aynı rolü yeniden canlandırdı.

ROL ARKADAŞININ ÖLÜMÜYLE SARSILDI

Norris, geçen ay 34 yaşında hayatını kaybeden rol arkadaşı RJ Mitte'nin ardından üzüntüsünü sosyal medya paylaşımıyla dile getirmişti. "Aman Tanrım! Çalışıyordum, RJ'nin ölüm haberini yeni öğrendim. Çok üzüldüm. RJ dizide benim oğlumu oynamadı ama sette küçük bir çocukken hep ona göz kulak olurdum" diyen Norris, "Çok tatlı bir genç adamdı ve çok özleyeceğim. Bu çok üzücü, inanamıyorum. Onu ve ailesini düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.