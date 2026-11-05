Kaldırımda çay içerken dehşeti yaşadı!

Niğde’de kaldırımda çay içen bir kişinin otomobilin çarpması sonucu yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre kaza, 24 Ekim’de Dr. Sami Yağız Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı.

Kazanın yaşandığı yerdeki iş yeri güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, kaldırımdaki bir kişinin aracı son anda fark ederek uzaklaştığı, otomobilin ise çay içen kişiye çarptığı görüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.