Gabriel Sara için Galatasaray'ın kapısını çalacaklar
2024 yılının yaz transfer döneminde Norwich City'den transfer edilen Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. 27 yaşındaki orta saha için Roma, Newcastle United ve Everton devreye girdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Sara için 35 milyon euro bekliyor.
Devre arası transfer dönemi yaklaşmaya başlarken, Avrupa'nın önde gelen takımları Galatasaray'ı yakından takip etmeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, gösterdiği performans ile birçok kulübün radarına girdi.
İngiltere Premier Lig'den Newcastle United ve Everton'ın yakından izlediği 27 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir gelişme daha yaşandı.
TuttoMercatoWeb'in haberine göre; İtalya Serie A'da bu sezon teknik direktör Gian Piero Gasperini ile büyük bir çıkış yakalayan Roma, Sara'yı gözüne kestirdi.
Sarı-kırmızılılar, ocak ayında Gabriel Sara için kapıyı çalacak kulüplerden 35 milyon euro bonservis talep edecek.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 karşılaşmaya çıkan Gabriel Sara, 2 gol ve 5 asiste imza atarak dikkatleri üzerine çekti.