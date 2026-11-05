Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Emeklilerin alım gücüne yönelik mesaj veren Şimşek, “2027 bütçesinde emeklilerimizin alım gücünü desteklemek için alan oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Şimşek, sunumunda sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelere ve fonların tasfiye sürecine ilişkin son verileri de paylaştı.

FONLARDA 130,2 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI

Olağanüstü tasfiye sürecine ilişkin bilgi veren Şimşek, 4 Kasım 2026 itibarıyla 15 fonda 542 bin 975 hesaba toplam 62,2 milyar TL ara ödeme yapıldığını açıkladı.

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Şimşek, sürecin başlangıcından bu yana yapılan ödemelere ilişkin şu bilgileri verdi:

“Böylece bugüne kadar 108 fonda, 614 bin 874 hesaba, 420 bin 31 tekil kişiye 130,2 milyar TL ödeme yapılmış ve 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını almıştır.”

3,8 MİLYAR TL'LİK 100 İŞLEM ERTELENDİ

Fonlardan haksız ve fahiş kazanç elde edenlere yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Şimşek, MASAK'ın mal varlığı tespitine ve yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesine yönelik girişimlerine ilişkin bilgi verdi.

Şimşek, “MASAK tarafından fonlardan haksız ve fahiş kazanç elde edenlerin bu kazançlarla ilgili mal varlıklarının tespiti ve yurt dışındaki mal varlıklarının ülkemize getirilmesine yönelik girişimler de sürdürülmektedir” dedi.

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Çalışmalar kapsamında 4 Kasım itibarıyla yaklaşık 3,8 milyar TL tutarında 100 işlemin ertelendiğini bildiren Şimşek, 36 farklı ülkedeki yurt dışı muadilleriyle iş birliği sonucunda yaklaşık 9 milyar TL tutarında mal varlığının tespit edilerek adli mercilerin bilgisine sunulduğunu kaydetti.

MANİPÜLASYONA KARŞI YAPTIRIMLAR ARTIRILACAK

Sermaye piyasalarına yönelik yeni düzenlemelerin de gündemde olduğunu belirten Şimşek, yatırımcı güveninin güçlendirilmesi ve piyasaların sağlıklı işleyişinin sağlanması amacıyla ilave adımlar atılacağını söyledi.

Şimşek, “Önümüzdeki dönemde yatırımcı güveninin güçlendirilmesine ve sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişinin sağlanmasına yönelik ilave adımlar atılacaktır” ifadelerini kullandı.

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Bu kapsamda kurumların üzerinde çalıştığı düzenleme taslağına değinen Şimşek, “Bu kapsamda kurumlarımızın üzerinde çalıştığı düzenleme taslağında, manipülasyona karşı yaptırımların artırılmasına ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesine odaklanılmaktadır” dedi.