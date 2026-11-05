12 yaşındaki Melek'in akılalmaz ölümü! Dayı ve yenge tutuklandı
Adana'da, evde tabancayla yüzünden vurulan 12 yaşındaki Melek Göçer, kaldırıldığı hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Tabancanın yere düşüp ateş aldığını iddia eden Melek'in dayısı Hüseyin Can Boçkır ile yengesi Gülizar Boçkır tutuklanarak cezaevine gönderildi
Adana'da yürek yakan olay, 2 Kasım’da, Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mahallesi’ndeki müstakil evde meydana geldi.
EVDE SİLAHLA YÜZÜNDEN VURULDU
DHA'daki habere göre Melek Göçer (12), evde tabancadan çıkan mermi ile yüzünden yaralandı.
Yakınları tarafından araçla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Melek Göçer, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
DAYISI VE YENGESİ GÖZALTINA ALINDI
Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancaya el koyan polis, olay sırasında evde bulunan dayısı Hüseyin Can Boçkır ve eşi Gülizar Boçkır'ı gözaltına alındı.
"TABANCA YERE DÜŞTÜ" İDDİASI
Hüseyin Can ve Gülizar Boçkır çifti emniyetteki sorgularında tabancanın yere düşerek ateş aldığını iddia etti.
DAYI VE YENGE TUTUKLANDI
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Can Boçkır ve eşi Gülizar Boçkır tutuklandı.
HAYATA 3 GÜN TUTUNABİLDİ
Melek Göçer, tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde 3 gün süren tedavisinin ardından bu sabah yaşamını yitirdi.
Melek Göçer’in cenazesi, Ceyhan ilçesi Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.