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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!

        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!

        Kadın cinayetlerine kan donduran bir olay daha eklendi. Samsun'da yaşanan dehşette iddiaya göre İsmail Yurtseven adlı kişi, sevgilisi Latife Mengüç'ü silahla vurarak öldürdü. Saldırganın daha sonra aynı silahla intihar ettiği kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 12:53 Güncelleme:
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        Samsun’un Kavak ilçesinde İsmail Yurtseven (38), kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Latife Mengüç’ü (50) tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar etti.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Değirmencili Mahallesi’ndeki bungalovda meydana geldi.

        İsmail Yurtseven, yaşadığı tartışma üzerine kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Latife Mengüç ile kardeşi Ş.M.'nin bulunduğu bungalova gitti.

        Burada devam eden tartışmada Yurtseven, tabancayla önce Latife Mengüç’ü ardından da kendini vurdu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin kontrolünde Mengüç ve Yurtseven’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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