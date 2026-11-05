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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da ünlü bir isme saldırı önlendi! Suikast timi yakalandı

        İstanbul'da ünlü bir isme saldırı önlendi! Suikast timi yakalandı

        İstanbul'da, ünlü bir isme yönelik suikast hazırlığında oldukları öne sürülen 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. İl dışından İstanbul'a gelen şüphelilerin hedefinde, iş dünyasının yanı sıra spor, sanat ve cemiyet hayatında tanınan bir ismin bulunduğu öğrenildi. Kiraladıkları hücre evinde suikast hazırlığı yaptıkları değerlendirilen şüpheliler, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda AK-47 uzun namlulu tüfek, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi

        Giriş: 05 Kasım 2026 - 09:46 Güncelleme:
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        İstanbul'da, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen olayları araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saha çalışmaları sırasında Kağıthane'de şüphelilerin kaldığı bir hücre evine ulaştı.

        ŞEHİR DIŞINDAN İSTANBUL'A GELDİLER

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yapılan araştırmalarda, il dışından İstanbul'a gelen ve kiraladıkları evde kalan şüphelilerle ilgili önemli bilgilere ulaşıldı.

        HEDEFLERİNDE TANINMIŞ BİR İSİM VARDI

        Polisin ulaştığı bilgilere göre şüpheliler, İstanbul'a bir suikast gerçekleştirmek amacıyla geldi. Şüphelilerin hedefinde, Türkiye'nin önde gelen iş insanları arasında yer alan, spor, sanat ve cemiyet hayatında da tanınan bir isim vardı.

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        Şüpheliler, eylem öncesinde Kağıthane'de kiraladıkları evi gizlenmek ve hazırlık yapmak amacıyla kullanıyordu. Polis, yürüttüğü saha çalışmalarıyla şüphelilerin kaldıkları adresi tespit ederek olası suikastın önüne geçti.

        HÜCRE EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kaldığı adresi belirledikten sonra operasyon için harekete geçti. Kağıthane'deki hücre evine 3 Kasım günü düzenlenen baskında B.A., S.D., T.İ. ve A.E. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, planladıkları öne sürülen suikastı gerçekleştiremeden polisin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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        EVDE AK-47 TÜFEK VE TABANCA BULUNDU

        Hücre evinde yapılan aramalarda, suikast hazırlığı iddiasını daha da dikkat çekici hale getiren silahlar ele geçirildi. Polis ekipleri, evde 1 adet AK-47 uzun namlulu tüfek, bu tüfeğe ait 3 şarjör ve 50 adet 7,62 milimetre çapında fişek buldu. Ayrıca 1 adet ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 2 şarjör ve 71 adet 9 milimetre çapında fişeğe el konuldu.

        ŞÜPHELİLERİN SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

        Gözaltına alınan şüphelilerin kimlikleri üzerinden yapılan incelemelerde, haklarında çok sayıda aranma kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

        Şüphelilerden B.A.'nın aranma kaydı bulunduğu, S.D.'nin ise 4 ayrı suçtan arandığı ve hakkında toplam 12 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. T.İ.'nin 2 ayrı aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunurken, A.E.'nin 4 aranma kaydı, 10 yıl 32 ay 99 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 31 suç kaydı olduğu belirlendi.

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        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Şüphelilerin İstanbul'a gelişleri, bağlantıları ve planladıkları iddia edilen eyleme ilişkin araştırmalar sürerken, gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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