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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Palamut bolluğu yeniden başladı

        Palamut bolluğu yeniden başladı

        Yarım asırlık balıkçı Kenan Balcı, palamut bolluğunun yeniden başladığını müjdeledi. Av sezonunun açılmasıyla birlikte yaklaşık iki aydır süren palamut akınının kısa bir aranın ardından yeniden hız kazandığını belirten Balcı, "Bu yıl balığa doyacağız. 25-30 yılda bir yaşanan bir bolluk var. Halkımız bu fırsatı değerlendirsin, bol bol balık yesin" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 11:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Palamut bolluğu yeniden başladı

        Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin kurucusu, yarım asırlık balıkçılık tecrübesiyle tanınan Balıkçı Kenan Balcı, palamut sezonundaki son gelişmeleri değerlendirdi. Marmara ve Karadeniz'de palamut hareketliliğinin yeniden arttığını belirten Balcı, vatandaşlara sevindirici haber verdi. Sezon başından itibaren yaklaşık iki ay, hatta iki aydan daha uzun süre devam eden palamut bolluğunun kısa bir aranın ardından yeniden kendisini gösterdiğini ifade eden Balcı, önümüzdeki dönemde vatandaşların sofralarında palamutun daha fazla yer alacağını söyledi.

        Palamutun kısa süreliğine tezgâhlardan ve avcılıktan uzaklaşmasının ardından yeniden bollaşmaya başladığını belirten Kenan Balcı, bu süreçte Marmara ve Karadeniz'deki diğer balık türlerinin de etkili olduğunu dile getirdi.

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        Balcı, "Av sezonunun açılmasıyla birlikte iki aydan daha fazla palamut akını devam ediyordu. Vatandaşımız, halkımız bol bol palamut yiyordu. Kısa bir aranın ardından palamut tekrardan geri döndü. Marmara ve Karadeniz'de hamsi ve sardalyanın bol olması palamutu adeta geri çekti. Şimdi ise Marmara ve Karadeniz yeniden palamutla dolmaya başladı. Halkımız bol bol palamut yemeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

        ÜÇ KİŞİYİ DOYURUYOR

        Palamutun hem besin değeri hem de ekonomik fiyatıyla vatandaşlar için önemli bir gıda olduğunu vurgulayan Balcı, bu yıl avlanan palamutların büyüklüğüne ve yağ oranına da dikkat çekti.

        Bir kilogramın üzerinde ağırlığa ulaşan palamutların tezgâhlarda yerini aldığını belirten Balcı, balığın yağlanarak daha lezzetli bir hale geldiğini söyledi.

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        Palamutun aile bütçesine de katkı sağlayan ekonomik bir seçenek olduğunu ifade eden Balcı, "Bir tane palamut bir kilonun üzerinde çıktı. Yağlandı, lezzetlendi ve ağırlaştı. Üç kişilik bir aile bir palamutla rahatlıkla doyabiliyor. Fiyatı da çok uygun. Hem besin açısından çok değerli ve zengin bir balık hem de fiyat açısından vatandaşımızın ulaşabileceği en uygun gıdalardan biri" dedi.

        Balık tüketiminin sağlıklı beslenmedeki önemine de değinen Balıkçı Kenan Balcı, özellikle çocukların ve yaşlıların düzenli olarak balık tüketmesi gerektiğini söyledi. Omega-3 açısından zengin balıkların sofralarda daha fazla yer alması gerektiğini belirten Balcı, vatandaşlara haftada en az iki gün balık tüketilmesi yönündeki tavsiyelerini bu sezon üç-dört güne çıkarmaları çağrısında bulundu.

        Balcı, "Palamut omega-3 açısından en zengin balıklardan bir tanesi. Özellikle çocuklara tavsiye ediyorum, bol bol balık yesinler. Yaşlılara tavsiye ediyorum, onlar da bol bol balık yesinler. Haftada iki gün balık diyorduk. Şimdi artık haftada üç gün, dört gün balık yiyelim. Hem sağlıklı besleneceksiniz hem de bunu çok uygun fiyatlarla yapabileceksiniz" diye konuştu.

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        "25-30 YILDA BİR GELİYOR"

        Palamut bolluğunun her yıl karşılaşılan sıradan bir durum olmadığının altını çizen Kenan Balcı, bu sezonun vatandaşlar açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Yaklaşık 25-30 yılda bir böyle bir bolluk yaşandığını belirten Balcı, vatandaşlara balık tüketmeleri ve uygun şartlarda değerlendirmek üzere balıklarını muhafaza etmeleri çağrısında bulundu.

        Bu sezonun balık açısından bereketli geçeceğini ifade eden Balcı, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bu bolluk 25-30 senede bir geliyor. Hazır gelmişken bol bol yemekte fayda var. Dolapları doldurmakta fayda var. Çünkü bu sene balığa doyacağız. Halkımız, vatandaşlarımız balığa doyacak. Palamut yeniden geri döndü. Balık yemeye devam efendim."

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        Marmara ve Karadeniz'de yeniden görülmeye başlayan palamut hareketliliği, balık severleri sevindirirken, sezonun geri kalanına ilişkin beklentileri de artırdı. Uygun fiyatı, yüksek besin değeri ve büyüklüğüyle dikkat çeken palamutun yeniden tezgâhlarda çoğalması, vatandaşlar için hem ekonomik hem de lezzetli bir alternatif oluşturuyor.

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        #palamut
        #balık
        #av sezonu
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