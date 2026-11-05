Fox: Başkan Yardımcısı Vance, 2028 öncesi Trump'tan uzaklaşan seçmenlerle yeni bir ittifak peşinde

ABD'de düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yaşadığı kaybın ardından Başkan Yardımcısı JD Vance'in Başkan Donald Trump'tan uzaklaşan seçmenlerle yeni bir ittifak kurmaya çalıştığı öne sürüldü.

Fox News'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'daki çoğunluğu kaybetmesinin ardından Trump ve Vance'in duruşları merak konusu oldu.

Vance, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada özellikle İran ve İsrail konusunda Trump ile yaşadığı fikir ayrılıklarını açıkça dile getirdiğine işaret eden kaynaklar, Beyaz Saray'da seçim sabahı Trump yönetiminin ortak bir mesaj vermesi konusunda bir toplantı yapıldığını aktardı.

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Trump yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Fox'a yaptığı açıklamada, Vance'in seçim sonrası Cumhuriyetçi seçmeni tekrar birleştirmek adına "İran savaşını bitirmek, yaşam maliyeti ve enflasyona odaklanılması, ABD'nin öncelik edinilmesi ve İsrail ile ilişkilerin değiştirilmesi" hedeflerini ortaya koyduğunu belirtti.

YENİ SAĞ

Yetkili, Vance'in ortaya koyduğu bu dört maddenin 2028 başkanlık seçimleri için "yeni sağa" yönelik bir ittifak çağrısı olduğunu ifade etti.

Fox'a göre "yeni sağ", genel olarak, başkanın orijinal "Önce Amerika" hareketiyle aynı çizgide olan Cumhuriyetçilerden oluşan bir koalisyon olarak tanımlanıyor ve bu hareketin temel unsurları arasında yabancı çatışmalardan uzak durmak, Amerika'yı Amerikalılar için aile kurmaya elverişli bir yer haline getirmek ve sınırları kapatmak yer alıyor.

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Yetkililer, Vance'in bu adımının Trump'tan ayrışmak olarak algılanmadığını, daha ziyade Trump'ın ihanetine uğradığını hisseden seçmene bir mesaj niteliğinde olduğunu kaydetti.

ABD ara seçimleri

ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyesinin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için 3 Kasım'da sandık başına gitti.

Açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre Demokratlar hem Senato hem Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden aldı.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

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Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.