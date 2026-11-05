Altın fiyatlarında yükseliş ivmesi yeni günde de devam ediyor. ABD'de Kongre ara seçimlerinin ardından doların değer kaybetmesiyle çarşamba günü sert yükselen altının ons fiyatı, bu sabah da kazançlarını ilerletti.

Spot altının ons fiyatı, sabah saatlerinde yüzde 1.95 yükselişle 4 bin 139 dolara ulaştı. Böylece altının ons fiyatı bir önceki günkü yüzde 3.4'lük yükselişinin ardından yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Bir önceki işlem gününde spot altın yüzde 3.4 değer kazanarak 4 bin 61 dolara yükselmişti.

Bu arada yurt içinde de gram altın yüzde 1.95 değer kaazanarak 6.654 liraya çıktı.

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

ABD ara seçimlerinde Demokratların hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da çoğunluğu elde etmesi, Kongre ile Trump yönetimi arasında siyasi ve ekonomik politika anlaşmazlıklarının artabileceği beklentisini doğurdu. Bu durumun kamu harcamalarını sınırlayabileceği ve ABD'nin bütçe görünümüne ilişkin endişeleri hafifletebileceği değerlendirilirken, tahvil faizleri ve dolar geriledi.

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Dolar endeksindeki düşüş, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha ucuz hale getirirken, ABD tahvil faizlerindeki gerileme de faiz getirisi olmayan altının elde tutulmasının maliyetini azalttı. Böylece seçim sonuçlarının ardından altına yönelik talep güçlendi.

Dolar endeksi bu sabah, yüzde 0.32 düşüşle 101.2 seviyesine geriledi.