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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşsiz AB’de 3 milyon, Türkiye’de 784 bin genç işsiz

        AB’de 3 milyon, Türkiye’de 784 bin genç işsiz

        Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 2016 yılında 3,9 milyon olan genç işsiz sayısı eylül ayında 3 milyona geriledi. Aynı dönemde Türkiye'deki genç işsiz sayısı ise 1,1 milyondan 783 bin kişiye geriledi. AB üyesi ülkelerde en fazla işsiz sayısı 755 bin kişi ile Fransa'da olurken, bu ülkeyi İspanya (449 bin) ve Almanya (338 bin) izledi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 05 Kasım 2026 - 07:58 Güncelleme:
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        AB'de 3 milyon genç işsiz

        Avrupa İstatistik Bürosunun (EUROSTAT) eylül ayı verilerine göre, son bir yıllık dönemde Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkede genç işsiz sayısı 45 bin, avro bölgesinde 80 bin kişi arttı.

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        Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre AB üyesi ülkelerde 25 yaş altı genç işsiz sayısı on yıl öncesine göre azalmakla birlikte son iki yıldır artışta. 2016 yılında 3,9 milyon olan AB’deki genç işsiz sayısı 2019 yılında 2,8 milyon kişiye geriledi. Pandemi dolayısıyla yeniden artarak 2021 yılında 3,3 milyona ulaşan genç işsiz sayısı 2022 yılında 2,7 milyona gerilemiş iken takip eden dönemde tekrar artmaya başladı. Eylül ayında AB üyesi ülkelerde genç işsiz sayısı 3 milyon 22 bine ulaştı.

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        Türkiye’de genç işsiz sayısı ise 2016 yılında 1,1 milyon seviyesinde iken 2018 yılına kadar çok az bir düşüş kaydettikten sonra 2019 yılında 1,4 milyon kişiye kadar tırmandı. O tarihten beri düşmeye başlayan Türkiye’deki genç işsiz sayısı eylül ayında 783 bin kişi oldu. Elde edilen önemli düşüşe rağmen Türkiye’deki genç işsiz sayısı hala AB ülkelerindeki toplam işsiz sayısının yüzde 25’i seviyesinde yer alıyor.

        YÜZDE 27’YE TIRMANAN GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 15’İN ALTINA GERİLEDİ

        AB ülkelerinde genç işsizlik oranı 2016 yılında yüzde 21 seviyesinde iken 2019 yılında yüzde 15,5 seviyelerine geriledi. Pandeminin ardından tekrar yüzde 19’a çıksa da 2022 yılında yüzde 14,5 seviyesine düştü. AB ülkelerinde genç işsizlik oranı 2024 yılından itibaren artmaya başladı ve eylül ayında yüzde 15,5 oldu.

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        Türkiye’de genç işsizlik oranı ise 2016 yılında yüzde 18 seviyesinde iken, 2019 yılında yüzde 27’ye kadar tırmandı. 2020 - 2021 yıllarında yüzde 25 seviyelerinde olan Türkiye’deki genç işsizlik oranı 2022 yılından beri azalarak eylül ayında yüzde 14,8 oldu.

        GENÇ NÜFUS AZALDI İSTİHDAMA KATILIM ARTTI

        Türkiye’de 2016 yılında yüzde 42 seviyesinde olan gençlerin işgücüne katılım oranı 2026 yılında yüzde 46 seviyesine yükseldi. Gençlerde istihdama katılma oranı ise 2016 yılında yüzde 34,1 iken bu yılın 9 aylık döneminde yüzde 39,6 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde 15-24 yaş arasındaki genç nüfus ise 11,9 milyondan 11,4 milyona gerilerken, istihdama katılmayan gençlerin sayısı da 6,8 milyondan 6,1 milyona düştü.

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        Türkiye’de genç işsizlik oranının gerilemesinde genç nüfustaki azalma ve istihdama katılım oranındaki artışın rol oynadığı görülüyor.

        GENÇ İŞSİZ SAYISI AVRUPA’DA EN FAZLA TÜRKİYE’DE

        Genç işsiz sayısı eylül ayında Türkiye’de 783 bin kişi iken AB üyesi ülkelerde en fazla genç işsiz 755 bin kişi ile Fransa’da yer alıyor. Bu ülkeyi İspanya (449 bin), Almanya (338 bin), İtalya (253 bin), Hollanda (159 bin), İsveç (154 bin) izliyor.

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