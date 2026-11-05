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        Afyonkarahisar'da silahla vurulan 5 kişinin cesedi bulundu!

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, iki farklı noktada 5 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 16:43 Güncelleme:
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        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki farklı noktada 5 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.

        AA'da yer alan habere göre 112 Acil Çağrı Merkezi'ne silahla yaralama ihbarı gelmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ayazini köyü mevkisinde 3 kişi, Kıyır köyü mevkisinde de 2 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.

        Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

        Fotoğraflar: İHA

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