Afyonkarahisar'da silahla vurulan 5 kişinin cesedi bulundu!
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, iki farklı noktada 5 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu
Giriş: 05 Kasım 2026 - 16:43 Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki farklı noktada 5 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.
AA'da yer alan habere göre 112 Acil Çağrı Merkezi'ne silahla yaralama ihbarı gelmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ayazini köyü mevkisinde 3 kişi, Kıyır köyü mevkisinde de 2 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.
Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Fotoğraflar: İHA
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