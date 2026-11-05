3 yaşındaki çocuğunun yanında öldürüldü! Cani eski eş için karar

Bursa'da, eski eşi tarafından 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen 27 yaşındaki Sevgi Yandık'ın cinayetine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Doğan Ş., hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmederken, sanık lehine herhangi bir indirim uygulamadı (İHA... Daha Fazla Göster Bursa'da, eski eşi tarafından 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen 27 yaşındaki Sevgi Yandık'ın cinayetine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Doğan Ş., hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmederken, sanık lehine herhangi bir indirim uygulamadı (İHA) Daha Az Göster