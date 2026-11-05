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        Haberler Gündem 3. Sayfa Drift yaptı 10 otomobilde hasar var

        Drift yaptı 10 otomobilde hasar var

        Aksaray'da cezaevinden izinli çıkan 30 yaşındaki Servet Aldırmaz, otomobiliyle drift atarken polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Biri ekip otosu 10 araca çarpan sürücü, polislerin lastiklere ateş açmasıyla yakalandı. 365 bin lira para cezası uygulanan Aldırmaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 08:46 Güncelleme:
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        Drift yaptı 10 otomobilde hasar var

        Aksaray'da olay, dün saat 16.00 sıralarında Ortaköy ilçesinde meydana geldi. Denetim yapan trafik polisleri drift atan otomobil sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

        EKİP OTOSU DAHİL 10 ARACA VURDU

        DHA'da yer alan habere göre sürücü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Polis aracı ve 9 araca çarpan sürücüyü polis ekipleri biber gazı sıkıp durdurmak istedi.

        BIÇAKLA POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

        Araçtan inen sürücü elindeki bıçakla polis ekiplerinin üstüne yürüdü. Polis ekiplerinden kurtulan sürücü tekrar otomobiline binip kaçarken, polis ekibi otomobilin lastiğine ateş etti.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Bir süre sonra takviye gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen sürücü gözaltına alındı. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        365 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

        Servet Aldırmaz’a 'dur ikazına uymamak', 'alkollü araç kullanmak' ve 'drift atmak' suçlarından toplam 365 bin lira, para cezası kesilip ehliyetine el konuldu.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Aracı ise çekici ile otoparka çekildi. Servet Aldırmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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