Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.481,67 %4,16
        DOLAR 50,0207 %0,07
        EURO 56,2301 %0,48
        GRAM ALTIN 6.488,48 %2,93
        BITCOIN 80.411,00 %3,35
        FAİZ 39,62 %-0,18
        GÜMÜŞ GRAM 83,75 %4,86
        GBP/TRY 67,4057 %0,44
        EUR/USD 1,1234 %0,37
        BRENT PETROL 100,74 %-2,71
        ÇEYREK ALTIN 10.608,67 %2,93
        Haberler Ekonomi Teknoloji Nobel ödüllü bilim insanının yapay zeka pişmanlığı

        Nobel ödüllü bilim insanının yapay zeka pişmanlığı

        Nobel ödüllü bilim insanı Geoffrey Hinton, yapay zeka teknolojisinin kontrolsüz gelişiminin insanlık için ciddi tehditler oluşturabileceğini belirterek, "Yapay zeka hiç geliştirilmeseydi daha iyi olabilirdi." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 08:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Nobel ödüllü bilim insanının yapay zeka pişmanlığı

        Yapay zeka teknolojisinin öncü isimleri arasında değerlendirilen Nobel ödüllü bilgisayar bilimcisi Geoffrey Hinton, The Guardian gazetesine açıklamalarda bulundu.

        Hinton, yapay zeka teknolojisinin bu yılın sonlarında veya 2027'de​​​​​​​ elektrik sistemlerinde geniş çaplı kesintilere, finans sistemlerinde ise ciddi aksamalara yol açabilecek bir krizi tetikleyebileceğini ileri sürdü.

        Gelecekte yaşanabilecek yapay zeka kaynaklı krizleri "Çernobil"e benzeten Hinton, yapay zekanın kitlesel işsizliğe ve gelir eşitsizliğinin derinleşmesine neden olabileceğine de işaret etti.

        Yapay zekanın kontrolsüz gelişiminin insanlık için ciddi tehditler oluşturabileceğini belirten Hinton,"Yapay zeka hiç geliştirilmeseydi daha iyi olabilirdi." dedi.

        REKLAM

        Hinton, yapay zeka modellerinin piyasaya sürülmeden önce bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenmesi gerektiğini ifade ederek, uluslararası işbirliği ve bağlayıcı düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.

        Bu arada, Hinton, eylülde yaptığı bir açıklamada da yapay zeka üzerinde "kontrolü tamamen kaybetmeden önce gerekli güvenlik önlemlerini hayata geçirmek için belki de sadece bir yılın kalmış olabileceğini" bildirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Seul'de Güney Kore Devlet Başkanı tarafından resmi törenle karşılandı.

        #Yapay Zeka
        #nobel
        #The Guardian
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altında coşku sürüyor
        Altında coşku sürüyor
        Demokratlar Kongre'yi aldı: Trump'ı neler bekliyor?
        Demokratlar Kongre'yi aldı: Trump'ı neler bekliyor?
        Trump: Yine olsa yine yaparım
        Trump: Yine olsa yine yaparım
        Netanyahu ve ortakları sessizliğe gömüldü
        Netanyahu ve ortakları sessizliğe gömüldü
        Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni açıklandı
        Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni açıklandı
        Nobel ödüllü bilim insanının yapay zeka pişmanlığı
        Nobel ödüllü bilim insanının yapay zeka pişmanlığı
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Annesi ile kız kardeşini öldürmüştü! Kahreden gerekçe
        Annesi ile kız kardeşini öldürmüştü! Kahreden gerekçe
        AB’de 3 milyon genç işsiz
        AB’de 3 milyon genç işsiz
        Drift yaptı 10 otomobilde hasar var
        Drift yaptı 10 otomobilde hasar var
        "Estetiğim yok"
        "Estetiğim yok"
        2 turuncu, 14 sarı uyarı! Sağanak etkili olacak, sıcaklıklar düşecek
        2 turuncu, 14 sarı uyarı! Sağanak etkili olacak, sıcaklıklar düşecek
        F.Bahçe'den müthiş geri dönüş!
        F.Bahçe'den müthiş geri dönüş!
        Geleceği hakkında konuştu! "Kalmak isterim"
        Geleceği hakkında konuştu! "Kalmak isterim"
        18 yıl sonra gelen tarihi zafer!
        18 yıl sonra gelen tarihi zafer!
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        "Hayaller gerçek oldu"
        "Hayaller gerçek oldu"
        İstanbul'un 1600 yıllık mirası Londra'da
        İstanbul'un 1600 yıllık mirası Londra'da
        "Gruptan çıkmak istiyoruz!"
        "Gruptan çıkmak istiyoruz!"