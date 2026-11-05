Nobel ödüllü bilim insanının yapay zeka pişmanlığı

Yapay zeka teknolojisinin öncü isimleri arasında değerlendirilen Nobel ödüllü bilgisayar bilimcisi Geoffrey Hinton, The Guardian gazetesine açıklamalarda bulundu.

Hinton, yapay zeka teknolojisinin bu yılın sonlarında veya 2027'de​​​​​​​ elektrik sistemlerinde geniş çaplı kesintilere, finans sistemlerinde ise ciddi aksamalara yol açabilecek bir krizi tetikleyebileceğini ileri sürdü.

Gelecekte yaşanabilecek yapay zeka kaynaklı krizleri "Çernobil"e benzeten Hinton, yapay zekanın kitlesel işsizliğe ve gelir eşitsizliğinin derinleşmesine neden olabileceğine de işaret etti.

Yapay zekanın kontrolsüz gelişiminin insanlık için ciddi tehditler oluşturabileceğini belirten Hinton,"Yapay zeka hiç geliştirilmeseydi daha iyi olabilirdi." dedi.

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Hinton, yapay zeka modellerinin piyasaya sürülmeden önce bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenmesi gerektiğini ifade ederek, uluslararası işbirliği ve bağlayıcı düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.

Bu arada, Hinton, eylülde yaptığı bir açıklamada da yapay zeka üzerinde "kontrolü tamamen kaybetmeden önce gerekli güvenlik önlemlerini hayata geçirmek için belki de sadece bir yılın kalmış olabileceğini" bildirmişti.