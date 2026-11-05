ABD ara seçimlerinde Demokratlar zafer elde etti, Netanyahu ve ortakları sessizliğe gömüldü

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve ortaklarının, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların büyük bir zafer elde ettiği görülen ABD ara seçimleri sonrasında yorum yapmaması dikkati çekiyor.

Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğu kaybettiği ABD ara seçimleri, İsrail basınında "Hem ABD Başkanı Donald Trump'a hem İsrail'e büyük darbe" şeklinde yorumlanırken, Netanyahu ve koalisyon ortaklarının bu konudaki sessizliği ise devam ediyor.

Basında, ABD'de İsrail'e daha mesafeli yaklaşan ve İsrail'i eleştiren bir Kongre'nin şekillendiği belirtilirken, Netanyahu ve koalisyon ortakları, seçimler hakkında mesaj paylaşmaktansa sessiz kalmayı tercih etti.

REKLAM

Birçok ülkenin seçimleri hakkında açıklama ve tebrik mesajları yayımlayan İsrail Dışişleri Bakanlığı da her fırsatta "İsrail'in en yakın müttefiki" olduğu vurgulanan ABD'deki ara seçimler konusunda açıklama yapmadı.

İsrail'de Netanyahu hükümetinin yanı sıra sağcı muhalif siyasetçiler Gadi Eisenkot, Naftali Bennett ve Avigdor Liberman gibi isimler de ABD ara seçimleri konusunda sessiz kaldı.

Sadece, muhalefetteki Birlikte Listesi liderlerinden eski İsrail Başbakanı Yair Lapid ile Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, ABD ara seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulunan İsrailli liderler oldu.

Lapid ve Golan, ABD ara seçim sonuçlarını Netanyahu ve İsrail'e verilen destek bağlamında değerlendirerek ABD'de bu desteğin seçimleri kaybetme nedenine dönüştüğüne işaret etti.

REKLAM

İSRAİL BASINI: TRUMP VE İSRAİL İÇİN "AĞIR DARBE"

Öte yandan İsrail basını, ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin Kongredeki çoğunluğu kaybetmesini, Başkan Donald Trump ve İsrail için "ağır darbe" olarak nitelendirdi.

Demokratların Kongrenin iki kanadında çoğunluğu elde etmesi "tarihi mavi tsunami", Trump’ın seçim yenilgisi ise "aşağılayıcı yenilgi" ifadeleriyle aktarıldı.

İsrail medyasında "Tek kaybeden Trump değil" ve "seçim sonuçları İsrail’i kaygılandırıyor" yorumları yapılırken, Trump’ın yenilgisinin "İsrail’in önüne yeni sınamalar" çıkaracağı değerlendirmesi öne çıktı.

"TRUMP İÇİN AŞAĞILAYICI YENİLGİ"

Yedioth Ahronoth gazetesi ise haberinde, "Trump için aşağılayıcı yenilgi: Demokratlar Temsilciler Meclisi ve Senatoyu ele geçirdi, tarihi mavi tsunami" başlığını kullandı.

REKLAM

Gazetenin haberinde, "Demokrat Parti büyük bir başarı elde etti ve Başkan Donald Trump’a ağır bir yenilgi yaşattı. Kamuoyu yoklamalarının öngördüğü gibi Temsilciler Meclisini kazanmakla kalmadı, Senatoda da zafer elde etti." ifadelerine yer verildi.

Haberde, Demokratların Cumhuriyetçilerin kazanması beklenen seçim çevrelerinde dahi zafer elde ettiği vurgulandı. Bu durumun, Trump’ın görev süresinin kalan iki yılında atacağı adımları sınırlandırma imkânı sağlayacağı kaydedildi.

Yedioth Ahronoth, sonuçların Trump yönetimini "topal ördek" konumuna düşürdüğünü yazarken; bu ifadeyle, yasama organının muhalefetin kontrolüne geçmesi nedeniyle yasa ve kararların çıkarılmasında yaşanabilecek güçlüklere işaret edildi.

REKLAM

"YENİ KONGRE İSRAİL'E DAHA ELEŞTİREL"

Israel Hayom gazetesinde de "Trump’ın ara seçimlerdeki yenilgisi Washington’daki tabloyu yeniden şekillendiriyor ve İsrail’in önüne yeni sınamalar çıkarıyor." değerlendirmesinde bulunuldu. Gazeteye göre Demokratların Kongrenin iki kanadında kontrolü ele alması, ocak ayından itibaren onlara yasaları ve üst düzey atamaları engelleme, ayrıca Trump yönetimi hakkında soruşturma açma imkânı tanıyacak. Haberde, "Cumhuriyetçiler Başkandan uzaklaşmaya başlarken, İsrail kendisini çok daha eleştirel bir Kongreyle karşı karşıya bulacak" ifadeleri kullanıldı.

İran’la olası çatışma, yaptırımlar ve Kongrenin onayını gerektiren bölgesel anlaşmaların Beyaz Saray’la anlaşmazlık konularına dönüşebileceği uyarısı yapılan Israel Hayom'un haberinde, silah satışlarının İsrail’in kendi parasıyla finanse edilse bile Kongre denetimine tabi kalacağı vurgulandı. Haberde ayrıca, Trump’ın salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail'e yapılan yıllık ABD yardımını bu yılın sonunda kesme konusunu görüştüğü ancak bunun nasıl uygulanacağını açıklamadığı aktarıldı.

REKLAM

Gazete, "İsrail’e karşıt bir Kongrenin varlığının Trump’ın İsrail’e desteğinin siyasi bedelini artırabileceğini ve parlamenter işbirliği gerektiren girişimleri engelleyebileceği" değerlendirmesine yer verdi. Haberde, Kongre komitelerinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria’ya yönelik ABD politikaları üzerinde baskı kurulabilecek platformlara dönüşebileceği ifade edildi.

"TRUMP VE İSRAİL İÇİN AĞIR DARBE"

Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen İsrail’in sağcı Kanal 14 televizyonunda ise seçim sonuçları, "Trump ve İsrail için ağır darbe" olarak nitelendirildi. Kanal 14'ün haberinde, Demokratların Kongrenin her iki kanadındaki kontrolünün, Trump yönetiminin yasama ve ekonomi alanındaki girişimlerini engelleyeceğine ve geniş kapsamlı parlamento soruşturmalarına zemin hazırlayacağına işaret edildi.

REKLAM

Haberde, Demokratların Senatoda yargıçların ve büyükelçilerin yanı sıra Savunma, Dışişleri ve Adalet bakanlıklarındaki üst düzey atamaları engelleme gücüne eriştiği belirtildi. Dış ilişkiler, savunma ve bütçe tahsislerinden sorumlu komite başkanlıklarının Demokratlara geçmesinin İsrail açısından doğrudan sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı.

İsrail’e yönelik silah anlaşmaları ve sevkiyatları üzerindeki denetimin sıkılaşacağı kaydedilen haberde, Trump yönetimine İran’a yönelik askeri politikaları konusunda uygulanan baskının artacağı vurgulandı.