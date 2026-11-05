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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den peş peşe alarm! 2 turuncu, 14 sarı uyarı! Sağanak etkili olacak, sıcaklıklar düşecek

        Meteoroloji'den peş peşe alarm! 2 turuncu, 14 sarı uyarı! Sağanak etkili olacak, sıcaklıklar düşecek

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 2 il için turuncu 14 il için de sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara, Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu'nun orta ve doğu kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 07:09 Güncelleme:
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        2 turuncu, 14 sarı uyarı! Sağanak etkili olacak, sıcaklıklar düşecek

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırşehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Hatay, Osmaniye, Sinop, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Şırnak çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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        İstanbul

        Yağmurlu 13°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 13°

        İzmir

        Güneşli 18°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 23°

        Trabzon

        Yağmurlu 15°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 11°

        Adana

        Kısmen Güneşli 25°

        Diyarbakır

        Parçalı Bulutlu 17°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 17°

        Ağrı

        Yağmurlu 11°

        Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, zamanla güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Hatay, Osmaniye, Sinop, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Şırnak çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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