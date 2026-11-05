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        Hatay'da dere taştı, araçlar sel sularında sürüklendi!

        Hatay'da şiddetli sağanak faciaya yol açtı. Kentin Dörtyol ilçesinde yağışın etkisiyle Karakese ve Özerli Deresi taştı, araçlar sel sularında sürüklendi. Su basan evlerde ve araçlarda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 09:50 Güncelleme:
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak yağışın etkisiyle Karakese ve Özerli Deresi taştı, araçlar sel sularında sürüklendi. Su basan evlerde ve araçlarda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı.

        İHA'nın haberine göre Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.

        Kentin kıyı kesimlerinde etkisini sürdüren yağışlı hava zaman zaman iç kesimlerde de kendini gösterdi.

        Dörtyol ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan hortumun ardından şiddetli yağış kendini gösterdi.

        Yağışlı birlikte Karakes Mahallesi'nden geçen Karakes Deresi ve Özerli Mahallesi'nden geçen Özerli Deresi taştı, araçlar ve evler su içerisinde kaldı.

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        Araçların sürüklendiği korku dolu anlar kameraya yansıdı. Evlerde ve araçlarda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı.

        Fotoğraflar: AA

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        Sağanağın ardından dere taştı, araçlar sel sularında sürüklendi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak yağışın etkisiyle Karakese ve Özerli Deresi taştı, araçlar sel sularında sürüklendi. Su basan evlerde ve araçlarda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı.(İHA)

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