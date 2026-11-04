Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni açıklandı
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Adli tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu raporu Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Raporda, Kozinoğlu'nun travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi
Giriş: 04 Kasım 2026 - 22:12 Güncelleme:
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun mezarından alınan örneklerin incelenmesinin ardından Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu raporu Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
Raporda, Kozinoğlu'nun travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.
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