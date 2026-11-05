Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül adliyede ifade verdi
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül adliyeye geldi. 3 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı
Giriş: 05 Kasım 2026 - 11:16 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında ifadelerinin alınması için emniyet aracılığıyla savcılığa çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül, İstanbul Adliyesi'ne geldi.
İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül, ifade işlemleri tamamlandı. İfadelerin 2 saat 15 dakika sürdüğü öğrenildi.
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