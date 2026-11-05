Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül adliyede ifade verdi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ara seçimlerine ilişkin soruya "Seçim sonuçlarının Amerikan halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Türk-Amerikan ilişkileri köklüdür ve sağlam temellere dayanır. Seçim sonuçlarının coğrafyamızda kalıcı barışa ve istikrara katkı vermesi en büyük arzumuz. Bu am... Daha Fazla Göster

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ara seçimlerine ilişkin soruya "Seçim sonuçlarının Amerikan halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Türk-Amerikan ilişkileri köklüdür ve sağlam temellere dayanır. Seçim sonuçlarının coğrafyamızda kalıcı barışa ve istikrara katkı vermesi en büyük arzumuz. Bu amaçla hem Amerikan Yönetimiyle hem de Temsilciler Meclisi ve Senato'yla yakın diyalog halinde olmaya devam edeceğiz." yanıtını verdi. Daha Az Göster