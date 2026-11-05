Afyonkarahisar'da silahla 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan şüpheli Eskişehir'de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesine getirildi.

Ayazini köyü mevkisinde 3 kişinin, Kıyır köyü mevkisinde de 3 kişinin silahla öldürüldüğü belirlendi.

Yukarıtandır köyünde ise 2 kadın yaralı halde bulundu.

Hastaneye kaldırılan kadınlar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı halde bulunan başka bir kişinin ise tedavisi sürüyor.

ÖLDÜRÜLENLERDEN İKİSİ ÖĞRETMEN İhsaniye ilçesinde 8 kişinin pompalı tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin sanal medya hesabından açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak şu ifadeleri kullandı: "İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulumuzda görev yapan öğretmenlerimiz Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete’nin elim bir olay sonucu hayatlarını kaybetmelerinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğretmenlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum."

Olayda hayatını kaybedenlerin Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46) olduğu öğrenildi.

Eskişehir'e kaçan şüpheli, Seyitgazi ilçesinin kırsal Kırka Mahallesi'nde bir aracı gasbetti.

Vatandaşlar, şüphelinin ilçeye bağlı kırsal Taşlık Mahallesi'nde bulunduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Jandarma ekipleri, şüphelinin kullandığı SUV tipi aracı kırsal Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanmış şekilde buldu.

Araç içinde pompalı tüfek ile çok sayıda fişek bulundu.

Eskişehir Valiliği, saldırganın Eskişehir'de yakalandığını açıkladı.

FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu failin kimlik bilgileri tespit edilirken, şahsa ait fotoğraf da emniyet ve jandarma birimlerine dağıtıldı. Olayın ardından kırmızı renkli hafif ticari araçla kaçtığı ve Kütahya istikametine doğru ilerlediği belirlenen firari şahsı yakalamak amacıyla başlatılan geniş çaplı operasyon Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar çevresinde sürdürüldü.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Valiliği, kentte meydana gelen silahlı saldırı olayında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı. Olayların aydınlatılması için ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğü, adli sürecin Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Afyonkarahisar Valiliği, kentte meydana gelen silahlı saldırılar olayına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, saldırılar sonucunda 8 vatandaşın yaşamını yitirdiği, 1 vatandaşın ise ağır yaralandığı belirtildi. Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

"İlimizde meydana gelen silahlı saldırılarda maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız ağır yaralanmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla devletimizin ilgili tüm kurumları, olayın ilk anından itibaren koordinasyon içerisinde hareket ederek gerekli çalışmaları titizlikle sürdürmektedirler. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda adli süreç hassasiyetle yürütülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun."

ÖLENLERİN BİRBİRİ İLE BAĞLANTISI YOK

Hayatını kaybedenler arasında yer alan 2 öğretmenin birbirleriyle herhangi bir bağının bulunmadığı, tek ortak noktalarının aynı araçta yolculuk yapmak olduğu öğrenildi. Saldırganın yoldan geçen araçları rastgele durdurup ateş açtığı belirlendi.

Saldırganın karayolu üzerinde seyreden araçları rastgele durdurduğu ve içerisindeki masum insanlara kurşun yağdırdığı tespit edildi.

Saldırının gerçekleştiği ve kurşunların hedefi olan araçlar, olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı delil toplama çalışmalarının tamamlanmasının ardından çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırganın, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Kırmızı renkli hafif ticari araçtan elinde pompalı tüfekle çıktığı görüntülere yansıyan şüphelinin, bir süre ilerleyip yeniden aracın yanına geldiği, diğer kapıyı açıp, eline bir kova alarak uzaklaştığı anlar görüntülere yansıdı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada ise birden fazla noktada meydana gelen silahlı saldırı sonucu 8 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılarak 1 başsavcıvekili ve 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:

"İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulunda görev yapan öğretmenler Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete'nin elim bir olay sonucu hayatlarını kaybetmelerinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğretmenlere Allah'tan rahmet ailelerine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz."

SALDIRGAN ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki ayrı köyde araçların içerisindeki kişilere silahlı saldırı düzenleyerek, aralarında 2 öğretmenin de bulunduğu 8 kişinin ölümüne, 1 kişinin de ağır yaralanmasına neden olduğu belirtilen katil zanlısı yakalandı. Saldırıların ardından aracını bırakarak yaya olarak kaçan şüpheli, polis ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Eskişehir'de yakalandı.

RTÜK'TEN YAYIN YASAĞI KARARI

RTÜK'ten yapılan açıklamada "Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Afyonkarahisar'da meydana gelen silahlı saldırı olayı hakkında yayın yasağı kararı verilmiştir" dendi.

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afyonkarahisar 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 2026/5725 D. İş sayılı kararı doğrultusunda, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2026/21952 sayılı soruşturma kapsamında, Afyonkarahisar'da meydana gelen silahlı saldırı olayı hakkında yayın yasağı kararı verilmiştir. İlgili karar; basın yoluyla olayları çarpıtma ve yanlış bilgi yaymak suretiyle ülke çapında infial oluşturabilecek tarzda yayınlanan haberlerin önüne geçilebilmesi, olayın vahameti ve soruşturmanın selameti açısından önem arz etmektedir. 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır" ifadelerine yer verildi.

*Haberin görselleri İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.