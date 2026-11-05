Eski Bakan Denizolgun'un ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu tamamlandı
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Mezardan alınan örneklerin de incelendiği raporda, ölümün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana geldiği, zehirlenme veya travmaya ilişkin bulguya rastlanmadığı belirtildi
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılında evinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda, Denizolgun'un ölümünün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana geldiği belirtilirken zehirlenme veya travmatik etkiye bağlı ölüm bulgusuna rastlanmadığı kaydedildi.
Denizolgun'un ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, eski bakanın 7 Eylül 2016'da evinde ölü bulunduğu, 8 Eylül'de ise Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinde skopi, ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.
Otopsi sırasında biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik incelemeler için örnekler alındığı, yapılan değerlendirmeler sonucunda ölümün patolojik (travmatik olmayan) beyin kanaması nedeniyle meydana geldiğine ilişkin raporun 17 Ekim 2016'da Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği aktarıldı.
MEZARINDAN ALINAN ÖRNEKLER İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında Denizolgun'un mezarında 19 Ağustos'ta fethi kabir işlemi gerçekleştirildiği ve alınan örneklerin incelendiği bildirildi.
Raporda, kemik ve toprak örneklerinde molibden, kadmiyum, cıva, talyum, kurşun, kobalt, nikel, arsenik ve vanadyum gibi ağır metallere farklı miktarlarda rastlandığı, bir kemik örneğinde ayrıca antimon tespit edildiği kaydedildi.
Yapılan incelemelerde, dokularda tespit edilen ağır metallerin normal düzeylerde olduğu belirtildi. Boyun kıkırdağında tespit edilen kırığın ise mezara gömme ve mezardan çıkarma işlemleri sırasında meydana geldiği değerlendirildi.
ZEHİRLENME VE TRAVMAYA İLİŞKİN BULGU BULUNAMADI
Raporda, Denizolgun'un göğüs bölgesinde tespit edilen 3 ekimozun (deri altı kanamaya bağlı morarma) ölümünden önceki 3 ila 14 günlük süreçte oluştuğu belirtildi. Söz konusu bulguların ölüme neden olabilecek nitelikte olmadığı ifade edildi.
Ayrıca ağız ve burnun kapatılması, boyuna baskı uygulanması veya göğse bastırılması sonucu ölüm meydana geldiğine ilişkin tıbbi delil bulunmadığı kaydedildi.
Adli Tıp Kurumu, Denizolgun'un travmatik etkiyle veya zehirlenerek öldüğüne ilişkin herhangi bir tıbbi bulguya rastlanmadığını bildirdi.
Yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığı bulunduğu belirtilen eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana geldiği sonucuna varıldı.