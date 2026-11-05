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        Trabzonspor: 0 - Freiburg: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor sahasında Freiburg'u ağırladı. Bordo-mavililer rakibine 1-0 mağlup oldu ve teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ilk mağlubiyetini elde etti...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 10:22 Güncelleme:
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        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!

        UEFA Konferans Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Freiburg kozlarını paylaştı. Mücadele Alman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Freiburg'a galibiyeti getiren golü 14. dakikada Lukas Kubler kaydetti.

        Bu sonucun ardından Trabzonspor, turnuvada ilk mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı. Freiburg ise 6 puana yükseldi.

        Ligin 4. haftasında Trabzonspor deplasmanda CSKA Sofya'ya konuk olacak. Freiburg ise sahasında Twente'yi ağırlayacak.

        REIS YÖNETİMİNDE İLK MAĞLUBİYET

        Bordo-mavililer teknik direktör Thomas Reis'ın göreve başlamasının ardından ilk mağlubiyetini aldı. Alman açlıştırıcı Trabzonspor'un başında Süper Lig'de 5'te 5 yaparken; Konferans Ligi'nde ise 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        12. dakikada Eggestein'in ceza yayı gerisinden sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

        14. dakikada Grifo'nun sol taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Matanovic'in kafa vuruşunda, topu kaleci Onana, sağ tarafına doğru yatarak çeldi. Ancak altıpas içinde Kübler, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

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        21. dakikada Matanovic'in ceza alanı içinden şutunda, savunmaya çarpan topu kaleci Onana yatarak kontrol etti.

        26. dakikada Salah'ın ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest atışta, baraja çarpan top kornere çıktı.

        29. dakikada Muçi'nin ceza alanı dışı sağ çaprazından sert şutunda, yerden de seken top direğin yanından auta gitti.

        39. dakikada Kübler'in kullandığı serbest atışta, kaleci Onana sol tarafına yatarak topa sahip oldu.

        41. dakikada Saviolo'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde topu kontrol eden Salah'ın sert şutunda, top üstten auta gitti.

        43. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Eggestein'in pasında ceza alanı sol çaprazında Grifo'nun şutunda, top yandan auta çıktı.

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        Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

        61. dakikada Muçi'nin sağdan kullandığı kornerde ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, altıpas içinde Salah'ın tamamlamak istediği topu kaleci Backhaus çıkarmayı başardı.

        85. dakikada Salah'ın sağdan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top savunmada Makengo'ya çarparak kornere çıktı.

        89. dakikada Muçi'nin ceza alanı dışından sert şutunda, top üsten auta gitti.

        90+2. dakikada Nwaiwu'nun kafa ile indirdiği topla buluşan Salah'ın şutunda, kaleci Backhaus gol izni vermedi.

        Freiburg, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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