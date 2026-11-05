Bakan Şimşek, emekli zammının kriterlerini ve fon tasfiyelerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemenin ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla yürütülen teknik çalışmanın devam ettiğini belirten Şimşek, düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını söyledi. Maaş artışlarında yaş ve prim ödeme gün sayısının dikkate alınmasını doğru bulduklarını ifade eden Şimşek, seyyanen artış yapılması durumunda da bu kriterlerin gözetileceğini vurguladı. Bakan Şimşek, çalışmanın büyük ihtimalle aralık ayında tamamlanarak bütçe görüşmelerinin ardından Meclisin değerlendirmesine sunulacağını bildirdi.

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EMEKLİ MAAŞLARINDA YAŞ VE PRİM KRİTERİ

Bakan Şimşek, emekli maaşlarına yapılması planlanan artışta yaş ve prim ödeme gün sayısının dikkate alınacağını belirterek, "Yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Seyyanen olsa da bu husus gözetilecek" dedi.

Düzenlemenin bütün emeklileri kapsayacağını vurgulayan Şimşek, "Emeklilerimizin alım güçlerini desteklemesi amacıyla yürüttüğümüz teknik çalışma henüz tamamlanmadı. Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır" ifadelerini kullandı.

Şimşek'in açıklamalarına göre, yeni düzenlemede emeklilerin yaşı ve prim ödeme gün sayısına bağlı olarak farklı artış oranları veya tutarları uygulanması gündemde bulunuyor. Ancak maaşlara yapılacak artışın miktarı ve hesaplama yöntemi henüz netleşmedi.

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EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ ARALIK AYINDA NETLEŞEBİLİR

Emeklilerin beklediği düzenlemenin takvimine ilişkin de bilgi veren Bakan Şimşek, aralık ayını işaret etti.

Şimşek, "Nihai çalışma büyük ihtimalle Aralık içerisinde yapılır ve bütçeden hemen sonra takdirinize getirilir" dedi.

Buna göre emekli maaşlarına yönelik teknik çalışmanın aralık ayında tamamlanması ve bütçe görüşmelerinin ardından Meclise sunulması bekleniyor. Seyyanen zam seçeneği de değerlendirmeler arasında bulunurken uygulanacak model ve artış tutarına ilişkin henüz kesin bir karar açıklanmadı.

BORÇ YAPILANDIRMASINDA YENİ ADIM ATILABİLİR

Bakan Şimşek, borçların yapılandırılmasına ilişkin açıklamalarında bu yıl 72 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlandığını ve faiz indirimi yapıldığını hatırlattı.

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Mevcut düzenlemenin yeterli görülmediğini belirten Şimşek, 705 bin borçlunun yapılandırmaya başvurduğunu, başvuranlardan 36,5 milyar lira tahsilat yapıldığını ve 52,3 milyar liralık borcun taksitlendirildiğini açıkladı.

Esnaf için daha cazip bir çalışma yapılabileceğini ifade eden Şimşek, vergi aflarına ilkesel olarak karşı olduğunu belirterek, "Vergisini zamanında ödeyenle ödemeyeni aynı kefeye koymamız doğru değil" dedi.

Şimşek, 72 aya kadar taksitlendirme uygulamasının etkin biçimde hayata geçirilmesi ve faiz konusunda daha kapsamlı adımlar atılması için çalışma yapacaklarını söyledi.

FONLARDAKİ 401 MİLYAR LİRALIK İŞLEME AÇIKLIK GETİRDİ

Sermaye piyasalarındaki fon işlemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, 401 milyar liralık tutarın 306 milyar lirasının fonların kendi aralarında, portföy yönetim şirketleri ve grupları arasında gerçekleştirdiği işlemlerden oluştuğunu açıkladı.

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Söz konusu tutarın yaklaşık dörtte üçünün yatırımcı çıkışı olmadığını vurgulayan Şimşek, bunların fon içi işlemler olduğunu belirtti.

Fonların kuruluşlarından tasfiye süreçlerinin tamamlanmasına kadar gerçekleştirdikleri bütün işlemlerin incelendiğini söyleyen Şimşek, Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarının sağlam olduğunu ifade etti.

Savcılık ve ilgili kurumların tüm iddialara ilişkin incelemelerini sürdürdüğünü belirten Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulunun da fonlardan yapılan çıkışların içeriden öğrenilen bilgilere dayanıp dayanmadığını araştırdığını açıkladı.

Şimşek, incelemeler sonucunda söz konusu işlemlerin içeriden bilgiye dayandığının tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

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FON TASFİYELERİNDE KAMU KAYNAĞI KULLANILMADI

Fonların tasfiye sürecinde Hazine kaynaklarının kullanıldığı yönündeki değerlendirmelere de yanıt veren Bakan Şimşek, bugüne kadar tasfiye işlemlerinde kamu kaynağı kullanılmadığını vurguladı.

Şimşek, "Şu ana kadar Hazinenin bir kuruşu tasfiyede kullanılmadı. Zaten 93 fon normal tasfiyeye tabi tutuldu. Fonun kendi kaynaklarından yapıldı. Bir kuruş dahi kamu kaynağı olmadı. Olmamasında prensibimiz var" ifadelerini kullandı.

Tasfiye kapsamındaki fonlara yapılan ara ödemelerden stopaj kesildiği iddiasına da değinen Şimşek, böyle bir uygulamanın bulunmadığını söyledi.

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SPK'DAKİ SORUŞTURMALARDA TAVİZ VERİLMEYECEK

Sermaye piyasalarındaki risklerin gündeme gelmesinin ardından gerekli adımların atıldığını belirten Bakan Şimşek, süreçte ihmali veya suistimali bulunan kişilerin hesap vereceğini ifade etti.

Şimşek, konunun bütün boyutlarıyla adli merciler tarafından incelendiğini belirterek eski Sermaye Piyasası Kurulu daire başkanları hakkında soruşturma başlatıldığını, önceki SPK başkanıyla ilgili de soruşturma izni verildiğini açıkladı.

Fon soruşturmasına ilişkin yürütülen süreçte kim olursa olsun hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini vurguladı.

MASAK'IN FON İŞLEMLERİNDEKİ ROLÜNÜ ANLATTI

Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) görev ve yetkilerine ilişkin açıklamalarda da bulunan Şimşek, Türkiye'de sermaye hareketlerinin 1980'lerden bu yana serbest olduğunu hatırlattı.

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Para transferlerinin önceden kamu onayına bağlanmasının hukuken ve fiilen mümkün olmadığını belirten Şimşek, MASAK'ın da böyle bir görevi bulunmadığını söyledi.

Sistemde bankalar ve aracı portföy kuruluşlarının yükümlülükleri bulunduğunu ifade eden Şimşek, şüpheli işlemlerin bildirilmesi halinde gerekli adımların atıldığını belirtti.

Bakan Şimşek, fonlarla ilgili tasfiye kararının verilmesinin ardından MASAK'ın işlem erteleme sürecini kendiliğinden başlattığını açıkladı.

EMRE TEZMEN'İN ATANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Emre Tezmen'in Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Yönetim Kuruluna nasıl atandığına ilişkin soruyu yanıtladı. Yönetim kurulunun 9 üyeden oluştuğunu belirten Şimşek, Tezmen'in adaylığının Takasbank tarafından belirlendiğini söyledi. Şimşek, Tezmen'in 6 Haziran 2024'te seçildiğini ve yönetim kurulunda Takasbank'ı temsilen görev aldığını ifade etti.

ASGARİ ÜCRETİN VERGİ DIŞI TUTULMASI

Şimşek, vergi harcamalarına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Vergi istisnalarının kanunla belirlendiğini ve Meclisin onayından geçtiğini belirten Şimşek, en büyük vergi harcamasının asgari ücretin vergi dışı tutulması olduğunu söyledi. Muhalefete seslenen Şimşek, "Vergileri siliyorsunuz diyorsunuz. En büyük vergi harcaması ne? Asgari ücretin vergi dışı tutulması. Siz asgari ücretin vergi dışı tutulmasını mı istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.