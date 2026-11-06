Üç kuşaklık hırsızlık ailesi! Anne, kızı ve torunu yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve uzun yıllardır firari olan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre polisin yürüttüğü araştırmalarda, özellikle kuyumcuları hedef alan ve anne, kızı ile torunundan oluşan üç kişilik hırsızlık şebekesinin izine ulaşıldı.

KUYUMCULARI HEDEF ALDILAR

Şebeke üyelerinin kuyumculara müşteri gibi girerek alışveriş yapacakları izlenimi verdikleri, ardından el çabukluğu ve dikkat dağıtma yöntemleriyle yüksek miktarda ziynet eşyası ve nakit para çaldıkları belirlendi. Polis, şebeke üyelerinin kullandıkları yöntemleri ve hareketlerini inceleyerek izlerini sürmeye başladı.

REKLAM

ANNE, KIZI VE TORUNUNUN GÖREVLERİ FARKLIYDI

Polisin yaptığı çalışmalarda, aile üyelerinin şebeke içerisinde farklı görevler üstlendikleri ortaya çıktı. Çetenin liderliğini anne Z.Ö.'nün yaptığı, kızı D.Ö.'nün hırsızlık eylemlerinde aktif rol aldığı, torunu S.S.D.'nin ise gözcülük ve güvenlik görevini üstlendiği belirlendi. Şebekenin kuyumcularda alışveriş bahanesiyle çalışanların dikkatini dağıttığı, oluşan karışıklıktan yararlanarak ziynet eşyası ve nakit paraları çaldığı tespit edildi.

13 YILDIR POLİSTEN KAÇIYORDU

Yapılan çalışmalarda anne Z.Ö.'nün, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu ve 2013 yılından beri arandığı ortaya çıktı. Kızı D.Ö.'nün de 6 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 2015 yılından bu yana firari olduğu belirlendi. Şebekenin üçüncü üyesi olan torun S.S.D.'nin ise hakkında kesinleşmiş 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu ve 2023 yılından beri arandığı öğrenildi.

REKLAM

YAKALANMAMAK İÇİN KİMLİK KARTI ÇIKARMADILAR

Polisin yaptığı araştırmada, firari anne ve kızının yakalanmamak için başvurdukları yöntem de ortaya çıkarıldı. Z.Ö. ile kızı D.Ö.'nün, yıllarca yeni kimlik kartı çıkarmadıkları ve sık sık adres değiştirerek polisin takibinden kurtulmaya çalıştıkları belirlendi. Uzun süre aynı adreste kalmayan şebeke üyelerinin, sürekli yer değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi. Bu üç kuşaklık hırsızların yakalanması için polis ekipleri çalışmayı derinleştirdi.

EMLAKÇI ARACILIĞIYLA EV KİRALADILAR

Polisin yürüttüğü araştırmada, hırsız aile üyelerinin son olarak bir emlakçı aracılığıyla Sancaktepe'de ev kiraladıkları bilgisine ulaşıldı. İz süren polis ekipleri firari üç kadının bu adreste gizlendikleri ve yeni bir hırsızlık eylemi için hazırlık yaptıklarını belirledi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bu ailenin bulunduğu adresi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından operasyon için harekete geçildi.

REKLAM

SANCAKTEPE'DE OPERASYONLA YAKALANDILAR

Mahkemeden alınan arama kararı doğrultusunda Sancaktepe'deki adrese operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, yıllardır aranan anne Z.Ö., kızı D.Ö. ve torunu S.S.D.'yi aynı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen üç kadının işlemleri tamamlandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan anne, kızı ve torunu, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.