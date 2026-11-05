Gökhan Keser, aşkını duyurdu
Gökhan Keser, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yeni ilişkisini gözler önüne serdi. Keser, Bade isimli sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafına "Bazı hikâyeler hiç beklemediğin anda başlar" notunu düştü
Giriş: 05 Kasım 2026 - 20:19 Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Gökhan Keser, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.
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Gökhan Keser, Bade isimli sevgilisiyle Fethiye'de çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Keser, romantik karelerine "Bazı hikâyeler hiç beklemediğin anda başlar" notunu ekledi.
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"KARŞILIKLI ENERJİYLE İLGİLİ BİR DURUM" DEMİŞTİ
Öte yandan Gökhan Keser, geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Hayranınla evlenir misin?" sorusuna verdiği yanıtla da dikkat çekmişti. Keser, "Neden olmasın? Bilmiyorum, tabii ki böyle bir şey olur mu… Bu tamamen karşılıklı enerjiyle ilgili bir durum. Eğer o duyguları hissedersem, hayranım da olsa neden olmasın?" ifadelerini kullanmıştı.