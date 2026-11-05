Gökhan Keser, aşkını duyurdu

"KARŞILIKLI ENERJİYLE İLGİLİ BİR DURUM" DEMİŞTİ

Öte yandan Gökhan Keser, geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Hayranınla evlenir misin?" sorusuna verdiği yanıtla da dikkat çekmişti. Keser, "Neden olmasın? Bilmiyorum, tabii ki böyle bir şey olur mu… Bu tamamen karşılıklı enerjiyle ilgili bir durum. Eğer o duyguları hissedersem, hayranım da olsa neden olmasın?" ifadelerini kullanmıştı.