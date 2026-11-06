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        Haberler Dünya Brezilya'daki seçim yenilgisinin ardından Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?

        Brezilya'daki seçim yenilgisinin ardından Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?

        Brezilya'daki seçim yenilgisinin ardından ABD'ye kaçan Bolsonaro, ülkeden nasıl ayrıldığına ilişkin soruya, "Bu sırrı mezara kadar götüreceğim" yanıtını verdi. Seçimlerin ardından ev hapsindeki eski devlet başkanı babasını da ziyaret ettiğini söyleyen Bolsonaro, "Babam gözlerimin içine bakarak, 'Bununla nereye varmak istediklerini biliyorsun, değil mi? diye sordu, ben de 'Biliyorum ve ne yapmam gerekiyorsa ona hazırım' yanıtını verdim" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 07:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?

        Brezilya'da devlet başkanlığı seçimlerini kaybetmesinin ardından yurt dışı yasağı olmasına rağmen ABD'ye kaçan Senatör Flavio Bolsonaro, ülkeden nasıl ayrıldığına ilişkin soruya, "Bu sırrı mezara götüreceğim." yanıtını verdi.

        ABD'de The New York Times gazetesine konuşan Bolsonaro, Brezilya'dan ayrılırken herhangi bir hükümetten ya da resmi bir kurumdan yardım aldığı yönündeki iddiaları reddetti.

        Brezilya'yı terk edip ABD'ye nasıl ulaştığına dair soruya Bolsonaro, "Bu sırrı mezara götüreceğim" cevabını verdi.

        Bolsonaro, ülkeden ayrılma kararının tamamen eşiyle birlikte aldıkları "anlık ve kendiliğinden" bir karar olduğunu vurgulayarak, "Kesinlikle hiç kimseden, hiçbir hükümetten yardım almadım; tek başımaydım." değerlendirmesinde bulundu.

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        Brezilya'daki 25 Ekim ikinci tur seçiminin ardından ev hapsindeki babası eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu ziyaret ettiğini dile getiren Bolsonaro, "Babam gözlerimin içine bakarak, 'Bununla nereye varmak istediklerini biliyorsun, değil mi? diye sordu, ben de 'Biliyorum ve ne yapmam gerekiyorsa ona hazırım' yanıtını verdim." diye konuştu.

        Kara para aklama ve yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya olan Bolsonaro, hakkındaki tüm suçlamaları reddetmesine rağmen Brezilya'ya dönmesi halinde hapse gireceğini bildiğini söyledi.

        Seçim sonuçlarına ilişkin şüphelerini yineleyerek oy sayımının "matematiksel olarak imkansız" sonuçlar ortaya çıkardığını öne süren Bolsonaro, ABD'de kalmasına izin verdiği ve süreçte tarafsız kaldığı için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederken, "Yeniden seçim yapılması durumunda elbette yeniden aday olacağım." ifadelerini kullandı.

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        Ne olmuştu?

        Bolsonaro, seçimlerde Devlet Başkanı Lula da Silva'ya karşı yenilgiye uğramasının ardından ülkesinden ayrılmıştı.

        Hakkında yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmaları süren Bolsonaro'nun pasaportuna el konulmasına karar verilmiş ancak Bolsonaro'nun bu süre dolmadan Brezilya'dan gizlice bir uçakla ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

        Bolsonaro'nun önce yerel saatle salı akşamı Arjantin'e gittiği, oradan da Ekvador'a geçtiği yönündeki haberler kamuoyuna yansımıştı.

        Lula da Silva, seçimleri kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro'nun yurt dışına çıkış yasağına rağmen ülkeyi terk etmesini "utanç verici" olarak nitelendirmişti.

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        Brezilya basınındaki haberlere göre, Federal Yüksek Mahkeme (STF), Flavio Bolsonaro hakkında, babasının hayatını konu alan "Dark Horse (Karanlık At)" adlı biyografik filmin yasa dışı finansmanına ilişkin iddialar kapsamında soruşturma yürütüyor.

        Brezilya merkezli O Estado de S. Paulo ve O Globo gazeteleri de Bolsonaro'nun, yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz ile bağlantılı olduğu öne sürülen başka bir kara para aklama soruşturmasında şüpheli olarak yer aldığını yazmıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'daki seçim sonuçlarını şüpheyle karşıladığını ve Bolsonaro ile ailesinin ABD'ye girişine izin verdiğini açıklamıştı.

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        #Bolsonaro
        #brezilya
        #haberler
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