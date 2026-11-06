Piyasalarda yapay zeka depremi! ABD'nin ardından Asya piyasalarında da sert düşüş

ABD'de ara seçimi kazanan Demokratların yapay zeka regülasyonlarını sıkılaştıracağı kaygısıyla Asya'da borsa satışları derinleşti.

Meta, Amazon ve Google gibi ABD'li teknoloji devleri, yapay zekayı desteklemek için yeni veri merkezlerine yaptıkları büyük harcamalar nedeniyle "hiper ölçekli şirketler" olarak tanınıyo

Güney Kore'nin Kospi endeksi açılıştan sonra yüzde 8'den fazla düşerek borsada işlemlerin durdurulmasına neden olurken, Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yaklaşık yüzde 6 geriledi. Tayvan'ın gösterge endeksi Taiex de sabah işlemlerinde yaklaşık yüzde 8 oranında düşüş gösterdi.

YAPAY ZEKA DEPREMİ

Küresel elektronik tedarik zincirinde ayrılmaz bir rol oynayan Asya teknoloji şirketleri, devasa yapay zeka veri merkezleri kurmak için gereken yarı iletkenler gibi bileşenlere yönelik talepten güç alıyor.

Ancak yeni veri merkezlerinin çevresel ve toplumsal etkilerine yönelik tepkiler, yapay zeka harcamalarını ABD ara seçimlerinde önemli bir konu haline getirdi. Son olarak ise Demokratlar Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kontrolünü ele geçirdi. Bu zafer, Demokrat temsilcilerin artık yeni yapay zeka altyapısına yapılan harcamaları engelleyebileceği veya yavaşlatabileceği ve hem ABD hem de Asya için ekonomik büyümenin önemli bir itici gücü olan bu alanda duraksamaya yol açabileceği endişelerini artırdı.