Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması

Türk sinemasında milyonlarca izleyiciye ulaşan projelere imza atan Murat Cemcir'in yapım şirketi TR 40 33 Productions hakkında geçtiğimiz aylarda iflas kararı verilmişti. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, bir süredir mali zorluklar yaşadığı belirtilen şirketin iflasına hükmetmişti.

Dr. Seuss'un aynı isimli çocuk romanlarından uyarlanan, Türkçe dublajında oyuncu Murat Cemcir'in ses verdiği "Şapkalı Kedi" filminin ön gösterimi önceki gün gerçekleştirildi.

Cemcir, şirketi hakkında verilen iflas kararıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Şirketin yetkililerine ulaşmayan bir tebligat vardı. Bu da bizim haberdar olmadığımız bir konuydu. Fakat haberdar olduktan sonra avukatlarımız gerekli itirazlarını yaptılar. Süreç hukuki bir süreçte ilerleyecek. Ben bunun bizim faydamıza sonuçlanacağını düşünüyorum" dedi.

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2016 yılında kurulan TR 40 33, sinema sektörüne iddialı bir giriş yapmıştı. TR 40 33 çatısı altında 'Çalgı Çengi İkimiz' ve 'Ailecek Şaşkınız' gibi filmlerle büyük gişe başarıları yakalamıştı.