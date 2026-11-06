Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra, yangın çıkarana boya

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 yılı orman yangınlarını değerlendirdiği toplantıda, yangınla mücadelede gelinen aşamayı anlatırken dikkat çekici bir öneriyi de dile getirdi. Yumaklı, müdahale sırasında yangını çıkaran kişinin de tespit edilmesi durumunda kolay çıkmayacak boyalı su kullanılabileceğini söyledi.

Yangınla mücadelede 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA’nın 462 ton su atma kapasitesine ulaşıldığını aktaran Yumaklı, ileri görüntüleme teknolojileri sayesinde yangın çıkış yerinin detaylı tespitinin yapılabildiğini anlattı. Yumaklı sunumunda, bir milli parktaki yangına müdaheleyi ekrandan takip ederken tanık olduğu ilginç bir olayı da anlattı. Buna göre dumanların yükseldiği alana yönelen ekiplerin attığı su ile yangını çıkaran kişi de ıslandı. Bu örnek olaydan yola çıkan Yumaklı, kolay çıkmayacak boyalı su ile yangın çıkaran kişinin ifşasına yönelik uygulama üzerinde de çalışılabileceğini söyledi.

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TAKLİT VE TAĞŞİŞ KIRMIZI ÇİZGİ

İfşa söz konusu olduğunda gıda sahtekarlığına karşı adımlar da Yumaklı’ya soruldu. Markanın isminin firmanın bilinir olmasının önemi olmadığını kaydeden Yumaklı, isimleri ifşa edilen markaların göreceği zararın tüketicinin sorunu olmadığını söyledi. Bakan, “Herkes ürününü vadettiği şekilde satmak zorunda “ ifadesini kullandı. “Taklit tağşiş kırmızı çizgimiz” diyen Yumaklı, “İfşa yerine yaptırım uygulanmalı” eleştirilerini de hatırlatarak “Gereğini yaptıktan sonra ifşa ediyoruz. En büyük ceza da bu oluyor” dedi.

AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ

Bakan Yumaklı, Antalya’daki COP31 Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Başbakanı Albanese ve BM Genel Sekreteri Guterres ile "COP31 Barış Ormanı"na ilk fidanların dikileceğini anlattı.

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11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde illerde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla eş zamanlı fidan dikim seferberliği de yürütülecek.