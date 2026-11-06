Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları

Sahte bomba ihbarları, Avrupa genelinde en az 34 uçuşun aksamasına neden oldu. Bazı uçaklar acil iniş yapmak zorunda kalırken, koordineli olduğu düşünülen girişimlerin arkasında kimin bulunduğu belirsizliğini koruyor.

Perşembe günü yapılan bir dizi ihbar; İtalya, İrlanda, İngiltere, İspanya, Bulgaristan, Romanya, Polonya, Finlandiya, Avusturya, Danimarka, Belçika, Portekiz, Fransa, Yunanistan, Sırbistan ve Çekya arasındaki uçuşları etkiledi.

ARAMALARDA ŞÜPHELİ BULGUYA RASTLANMADI

İhbarlardan Ryanair, Aer Lingus, Wizz Air, Finnair, easyJet, Aegean Airlines, Iberia, Sky Express, Air Serbia ve LOT Polish Airlines'a ait uçuşlar etkilendi. Tüm uçaklar güvenli şekilde iniş yaptı. Uçaklarda gerçekleştirilen aramalarda şüpheli herhangi bir bulguya rastlanmadı.

İngiltere'de başkent Londra'nın ana havalimanı Heathrow ile Birmingham Havalimanı da gece saatlerinde bomba ihbarları aldı. Ancak Londra Metropolitan Polisi'nin havacılık polis birimindeki uzman ekiplerin yürüttüğü inceleme sonucunda ihbarların asılsız olduğu belirlendi.

Metropolitan Polisi, Heathrow Havalimanı'ndan kalkacak veya havalimanına inecek dört uçağın hedef alındığını açıkladı.

Perşembe günü yaşanan sahte ihbarlar, salı günü Avrupa genelinde yedi uçağın kötü niyetli ihbarlar nedeniyle arandığı veya rotasının değiştirildiği olayların ardından geldi. Pazartesi günü de İngiltere'den Bulgaristan'a giden bir uçak, asılsız olduğu anlaşılan bir ihbar üzerine rotasını değiştirmek zorunda kalmıştı.

SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR

Avrupa genelinde olaylara ilişkin soruşturmalar ise sürüyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), uçuşlarda yaşanan aksaklıkları kınayarak yetkililere ihbarların kaynağını tespit etme çağrısı yaptı.

IATA Operasyon, Emniyet ve Güvenlikten Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Nick Careen yaptığı açıklamada, "Güvenlik, sektörün bir numaralı önceliğidir ve tüm tehditleri ciddiye alıyoruz" dedi.

AB Ulaştırma Komiseri Apostolos Tzitzikostas ise olaylar arasında bağlantı olup olmadığını anlamak için henüz erken olduğunu, ancak sivillere yönelik her türlü tehdidin kabul edilemez olduğunu söyledi.

İtalya'nın Pescara kentinden Brüksel-Charleroi'ye giden başka bir Ryanair uçağında ise tuvaletin duvarına "bomba" kelimesinin karalandığının fark edilmesi üzerine uçakta inceleme yapıldı.

Avrupa hava trafik kontrol kurumu Eurocontrol'e göre, aksaklıklardan etkilenen uçuşların toplam uçuş trafiğine etkisi sınırlı kaldı. Perşembe günü Avrupa genelinde planlanan 27 bin 400 uçuşun yalnızca küçük bir bölümü bu olaylardan etkilendi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Dublin'den Roma'ya giderken bomba ihbarı üzerine Fransa'daki Évreux askeri hava üssüne yönlendirilen Aer Lingus uçağının pilotu, başlangıçta askeri üsse iniş yapmayı reddetmesi nedeniyle Fransız yetkililer tarafından sorgulanıyordu.

Uçuşlarda yaşanan aksaklıklar, bu hafta Avrupa genelindeki süpermarketlerin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırıların ardından geldi.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, perşembe günü yaptığı açıklamada, buzdolabı sistemlerine yönelik siber saldırılardan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetimini sorumlu tutmanın "saçma" olduğunu söyledi.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkemizi her şeyle ilişkilendiren, hiçbir temeli olmayan bu tür suçlamalarla karşı karşıyayız" dedi.