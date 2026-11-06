Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz

Donald Trump, Oval Ofis'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı, İran'a yapılan saldırılar sırasında 18 Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini söylerken, "18 can kaybettik. 18 bile çok fazla ama Vietnam'da binlercesini kaybettik." dedi.

Trump ayrıca, İran'ın ABD'nin onayı olmadan hiçbir şey yapamadığını öne sürdü.

Öte yandan, Rusya ile Ukrayna'nın anlaşma ihtimaline dair değerlendirmede bulunan Trump, "Bir anlaşma olacak. Büyük bir anlaşma olacak ve Ukrayna'dan fazlasını kapsayacak. Şunu da söyleyebilirim ki tüm Avrupa'yı kapsayabilir. Büyük, muhteşem bir anlaşma olacak. Herkes çok memnun kalacak." ifadelerini kullandı.

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*Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır