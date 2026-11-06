Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Donald Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz

        Donald Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz

        ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda bir karar vereceklerini söylerken, "Mümkünse ülkenin geri kalanını yok etmek istemem ama belki de bunu yapmak zorunda kalacağım. Yakında öğreneceksiniz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 01:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz

        Donald Trump, Oval Ofis'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        ABD Başkanı, İran'a yapılan saldırılar sırasında 18 Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini söylerken, "18 can kaybettik. 18 bile çok fazla ama Vietnam'da binlercesini kaybettik." dedi.

        Trump ayrıca, İran'ın ABD'nin onayı olmadan hiçbir şey yapamadığını öne sürdü.

        Öte yandan, Rusya ile Ukrayna'nın anlaşma ihtimaline dair değerlendirmede bulunan Trump, "Bir anlaşma olacak. Büyük bir anlaşma olacak ve Ukrayna'dan fazlasını kapsayacak. Şunu da söyleyebilirim ki tüm Avrupa'yı kapsayabilir. Büyük, muhteşem bir anlaşma olacak. Herkes çok memnun kalacak." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        *Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı annesi ve kız kardeşini pompalı tüfekle öldürdü

        Şalıurfa'da, hakkında yakalama kararı olan 21 yaşındaki Hüseyin D., önceki gece tartıştığı ailesine pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 43 yaşındaki annesi Huriye Çiçekli ile kızlarından 23 yaşındaki Zeynep Demircan hayatını kaybetti. Aynı olayda 11 yaşındaki M.D. isimli kız çocuğu i...
        #ABD
        #iran
        #trump
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Denizolgun'un ölümünde Adli Tıp raporu netleşti
        Denizolgun'un ölümünde Adli Tıp raporu netleşti
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Merve Veziroğlu'nu 58 kez bıçaklayan eşi hakkında karar çıktı!
        Merve Veziroğlu'nu 58 kez bıçaklayan eşi hakkında karar çıktı!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        Palamut bolluğu yeniden başladı
        Palamut bolluğu yeniden başladı