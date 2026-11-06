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        Haberler Ekonomi Borsa Elon Musk bir günde 79 milyar dolar kaybetti

        Elon Musk bir günde 79 milyar dolar kaybetti

        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın serveti bir günde 79.4 milyar dolar eridi. Tesla hisselerindeki yüzde 10.77'lik ve SpaceX hisselerindeki yüzde 9.05'lik düşüş, bu erimeye yol açtı. Böylece ABD borsalarında teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik satış dalgası Musk'ın servetini de vurmuş oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 01:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti

        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın serveti ABD borsalarında yaşanan satış dalgasıyla servetinde 79.4 milyar dolar eridi. Forbes'un Gerçek Zamanlı Milyarderler listesine göre Musk'ın serveti sadece bir günde yüzde 9.13'lük düşüşle 789.5 milyar dolara geriledi.

        Musk'ın servetindeki düşüşte Tesla ve SpaceX'in değer kayıpları belirleyici oldu. Tesla hisseleri yüzde 10.77, SpaceX hisseleri ise yüzde 9.05 geriledi.

        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        ABD borsalarında yapay zeka depremi Haberi Görüntüle

        ABD'DEKİ SİYASİ DEĞİŞİM SATIŞLARI HIZLANDIRDI

        Hisse senetlerindeki düşüşte ABD ara seçimlerinin ardından siyasi dengelerin değişmesi etkili oldu. Demokratların seçimlerde elde ettiği başarı, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımları ve veri merkezi projeleri üzerinde daha sıkı denetimle karşılaşabileceği beklentisini güçlendirdi.

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        Tesla ve SpaceX'in Teksas'ta önemli operasyonları bulunuyor. Demokratların eyalette valilik ve senato yarışlarını kazanması, Musk'ın şirketlerinin faaliyetlerine yönelik olası düzenlemeleri gündeme taşıdı.

        Goldman Sachs, Demokratların seçim başarısının ABD'de planlanan veri merkezi kapasite artışının yaklaşık yüzde 45'ini etkileyebilecek kısa vadeli kısıtlamalara yol açabileceğini değerlendirdi.

        119 MİLYAR DOLARLIK TERAFAB PROJESİ DE RİSK ALTINDA

        Seçim sonuçlarının Musk'ın şirketlerinin gelecek yatırımları açısından da belirsizlik yarattığı belirtiliyor.

        Musk'ın ekim ayında duyurduğu Tesla ve SpaceX ortaklığındaki Terafab çip üretim kompleksinin maliyetinin 119 milyar dolara kadar çıkması öngörülüyor. Teksas'ta kurulması planlanan projenin, yeni siyasi dengeler nedeniyle daha sıkı incelemelerle karşılaşabileceği değerlendiriliyor.

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        Öte yandan Tesla ve SpaceX'in olası birleşmesi de gündemde. Analistler, değişen siyasi ortamın iki şirketin birleşmesine yönelik düzenleyici onay sürecini zorlaştırabileceğine dikkat çekiyor.

        ARA SEÇİMDE CUMHURİYETÇİLERİ DESTEKLEDİ

        Daha önce Başkanlık seçiminde Donald Trump'ı destekleyen Musk'ın Cumhuriyetçilere verdiği siyasi destek, 2026 ara seçimlerinde de dikkat çekti. Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına göre Musk, ara seçim sürecinde Cumhuriyetçi adayları ve muhafazakar siyasi grupları desteklemek için en az 458 milyon dolar harcadı. Bu tutarın 216 milyon doları kendi siyasi eylem komitesi America PAC'e, 168 milyon doları ise Cumhuriyetçi Senato adaylarını destekleyen Senate Leadership Fund'a aktarıldı.

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        Musk, özellikle Teksas'taki Senato yarışında Cumhuriyetçi aday Ken Paxton'ı desteklemek için yaklaşık 230 milyon dolarlık kaynak kullandı. Ancak Demokrat aday James Talarico yarışı kazanırken Musk'ın desteklediği 7 Cumhuriyetçi Senato adayından 6'sı seçimi kaybetti. Temsilciler Meclisi yarışlarında desteklediği 43 Cumhuriyetçi adaydan ise yalnızca 3'ü kazanabildi.

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