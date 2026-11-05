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        Haberler Spor Futbol Süper Lig UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Thomas Reis: Önemli fırsatları değerlendiremedik

        Thomas Reis: Önemli fırsatları değerlendiremedik

        UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor sahasında Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavililerin teknik direktörü Thomas Reis, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 23:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"

        UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında Freiburg'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        "BASİT BİR HATADAN GOL GELDİ"

        İlk yarıda ilk 15-20 dakikadan mutlu değilim. Basit bir hatadan gol geldi. İkinci yarıda takımım iyi mücadele gösterdi. Günün sonunda kaybettik ama ikinci yarıdaki mücadeleden dolayı mutluyum. Şimdi yapmamız gereken devam etmek, önümüzde maçlar var.

        "ÖNEMLİ FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİK"

        İlk 15-20 dakika sahada fazla yoktuk, topu çok basit kaybettik. Ortalarda istediğimiz etkiyi göstermedik 90 dakika. Paul'u bulmalıydık, onu bulamadık. Salah ile önemli fırsatımız vardı, onu değerlendiremedik. Günün sonunda bunları değerlendiremeyince maalesef sonuç bu şekilde.

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        "EN AZINDAN BERABERLİĞİ HAK ETTİK"

        Benim adıma da özel bir durum oldu, mağlubiyetle birlikte ilk kez buradayım. İlk 15-20 dakika en iyi performansımız değildi ve kornerden de bir gol yedik. İkinci yarıda birbiri için mücadele eden, her şeyini vermeye çalışan bir takım gördüm. Aslında burada en azından bir beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum ben. Golü bulamadık sadece. Günün sonunda kaybeden biz olduk. Pazar günü kazanmak istiyoruz.

        "DURAN TOPUN ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

        Duran toptan gol atamadık, bu da iyi bir şey değil. Gol atmaya da çok yaklaşmıştık, Onana'nın pozisyonunda az farkla kaçtı. Son maçta ilk yarının bitiminden hemen önce gol bulmuştuk, bugün de gol yedik. Duran topun ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Bugün de onlardan biri yaşandı.

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        #trabzonspor
        #freiburg
        #Konferans Ligi
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