Fenerbahçe Tarfin: 84 - Baskonia: 65 | MAÇ SONUCU

Drift yaptı 10 otomobilde hasar var

Aksaray'da cezaevinden izinli çıkan 30 yaşındaki Servet Aldırmaz, otomobiliyle drift atarken polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Biri ekip otosu 10 araca çarpan sürücü, polislerin lastiklere ateş açmasıyla yakalandı. 365 bin lira para cezası uygulanan Aldırmaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken,... Daha Fazla Göster Aksaray'da cezaevinden izinli çıkan 30 yaşındaki Servet Aldırmaz, otomobiliyle drift atarken polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Biri ekip otosu 10 araca çarpan sürücü, polislerin lastiklere ateş açmasıyla yakalandı. 365 bin lira para cezası uygulanan Aldırmaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.(DHA) Daha Az Göster