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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Tarfin: 84 - Baskonia: 65 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Tarfin: 84 - Baskonia: 65 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 10. haftasında Baskonia'yı 84-65 mağlup etti. Bu mücadele ile birlikte sarı-lacivertli ekip 7. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 23:15 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!

        EuroLeague'in 10. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında İspanya ekibi Kosner Baskonia'yı 84-65 mağlup etti.

        Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, EuroLeague'de 7. galibiyetini aldı. Baskonia ise 9. yenilgisini yaşadı.

        Karşılıklı basketlerle başlayan maçta boyalı alandan skor üreten Kosner Baskonia, 6. dakikada 17-13 üstünlük yakaladı. Üç sayı çizgisinin gerisini etkili kullanarak 14-0'lık seri elde eden Fenerbahçe Tarfin, 8. dakikada çift haneli üstünlük yakaladı: 27-17. Kalan bölümde farkı açan sarı-lacivertli ekip, yaklaşık son 5 dakikada konuk takımın sadece 1 sayı atmasına izin verdiği ilk periyodu 33-18 önde tamamladı.

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        İkinci periyotta topu iyi paylaşan ve pota altını etkili kullanarak farkı 23'e kadar çıkaran Fenerbahçe, soyunma odasına 52-32 üstün gitti.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında rahat bir oyun sergileyen sarı-lacivertli takım, üçüncü çeyreğini 63-41 önde geçtiği karşılaşmayı 84-65 galip ayrıldı.

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