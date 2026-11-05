Bakan Yumaklı, Türkiye'de orman yangınlarının yüzde 35 azaldığını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 yılı orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını ve yangın verilerini değerlendirmek üzere gazetecilerle bir araya geldi. İklim değişikliğinin ormanlar üzerindeki baskıyı giderek artırdığını belirten Yumaklı, yangınlarla mücadelede yalnızca söndürme çalışmalarına değil, önleyici tedbirlere, erken tespit sistemlerine ve yangından zarar gören alanların yeniden ormanlaştırılmasına da ağırlık verdiklerini söyledi.

ORMAN YANGINLARINDA YÜZDE 35 AZALMA

Bakan Yumaklı, 2025 yılında 3 bin 224'ü orman, 4 bin 285'i kırsal alan olmak üzere toplam 7 bin 509 yangın meydana geldiğini hatırlattı. 2026 yılında ise 2 bin 111'i orman, 4 bin 108'i kırsal alan olmak üzere toplam 6 bin 219 yangına müdahale edildiğini açıkladı.

Orman yangını sayısında bir önceki yıla göre yüzde 35, toplam yangın sayısında ise yüzde 21 azalma yaşandığını belirten Yumaklı, 2026 yılında 24 bin 527 hektar orman alanının yangınlardan etkilendiğini bildirdi. Yanan orman alanında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 68 azalma gerçekleştiğini ifade etti.

Yumaklı, 2026 yılında çıkan 2 bin 111 orman yangınının 1766'sının bir hektardan daha küçük alanlarda kontrol altına alındığını, yangınların yüzde 96'sının ise 10 hektardan küçük alanlarda söndürüldüğünü söyledi.

YANGINLARIN YÜZDE 86'SI İNSAN KAYNAKLI

Orman yangınlarının çıkış nedenlerine ilişkin verileri de paylaşan Bakan Yumaklı, yangınların yüzde 86'sının insan kaynaklı olduğunu açıkladı.

Yangınların yüzde 67'sinin ihmal ve dikkatsizlikten, yüzde 16'sının kazalardan, yüzde 3'ünün kasıtlı eylemlerden ve yüzde 14'ünün yıldırım kaynaklı meydana geldiğini belirtti.

Yumaklı, 29-31 Temmuz tarihlerinde üç gün içinde 260 yangına müdahale edildiğini, bunlardan 255'inin büyümeden kontrol altına alındığını aktardı. 7-8 Eylül tarihlerinde ise iki günde 147 yangına müdahale edildiğini bildirdi.

Yangınlarla mücadelede en zorlayıcı etkenin rüzgar olduğunu vurgulayan Yumaklı, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde rüzgar hızının saatte 63 kilometreye ulaştığını, Aydın'ın Çine ilçesinde ise nem oranının yüzde 12'ye kadar düşmesinin yangınların yayılmasını hızlandırdığını söyledi.

Bu iki kritik dönemde çıkan yangınlarda zarar gören alanların, yıl boyunca yangınlardan etkilenen toplam alanın yüzde 80'ini oluşturduğunu ifade etti.

YANGINLARLA MÜCADELEDE PERSONEL VE ARAÇ SAYISI ARTIRILDI

Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede insan gücünün ve teknik kapasitenin her yıl geliştirildiğini belirtti.

2025 yılında 25 bin olan personel sayısının 2026 yılında 28 bin 65'e yükseltildiğini açıklayan Yumaklı, arazöz sayısının 1953'e, ilk müdahale aracı sayısının 2766'ya, iş makinesi sayısının ise 878'e ulaştığını bildirdi. Ekiplerin ülke genelinde 1600 farklı noktada konuşlandırıldığını söyledi.

Hava filosunun da güçlendirildiğini belirten Yumaklı, uçak sayısının 28'e, helikopter sayısının 119'a çıkarıldığını açıkladı. 2002 yılında 73 ton olan anlık su atma kapasitesinin 2026 yılında 462 tona yükseltildiğini ifade etti.

Ayrıca 14 Bayraktar TB2 insansız hava aracıyla ormanların izlendiğini ve yangınların erken tespit edildiğini belirtti. Hava araçlarının konuşlandığı nokta sayısının da 11 yeni merkezle 69'a ulaştığını söyledi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SİSTEMLER DEVREDE

Türkiye'deki ormanların yüzde 64'ünün birinci ve ikinci derece yangına hassas bölgelerde bulunduğunu belirten Yumaklı, yangınlarla mücadelede teknolojik sistemlerden daha fazla yararlandıklarını anlattı.

Bu yıl ilk kez uygulamaya alınan Geliştirilmiş Yangın Risk Haritası sayesinde 40'tan fazla parametrenin değerlendirildiğini ifade eden Yumaklı, yüksek riskli günler için orman işletme şefliklerine yedi gün önceden uyarılar gönderildiğini söyledi.

Yeni orman yolları navigasyon sistemiyle arazözlerin yangın bölgelerine daha hızlı ulaşmasının sağlandığını belirten Yumaklı, araçlara yerleştirilen sensörlerle sıcaklık, nem ve rüzgar verilerinin anlık takip edildiğini kaydetti.

Ülke genelinde 776 yangın gözetleme kulesi bulunduğunu, bunların 194'ünün akıllı gözetleme kulesi olarak hizmet verdiğini açıklayan Yumaklı, 2026 yılında 56 yeni yangın havuzu ve göletinin yapıldığını, toplam sayının 4 bin 852'ye ulaştığını bildirdi.

Orman yangın gönüllüsü sayısının da 2021 yılındaki 13 binden 2026 yılında 142 bine yükseldiğini söyledi.

TÜRKİYE'DE YANAN ORMAN ALANI YÜZDE 68 AZALDI

Bakan Yumaklı, Avrupa Birliği ülkelerinde 2026 yılında toplam 692 bin 419 hektar ormanlık alanın yangınlardan etkilendiğini belirtti.

AB ülkelerinde yanan alan miktarında yüzde 33 azalma yaşanırken Türkiye'de bu oranın yüzde 68 olduğunu ifade etti.

Orman yangınlarından etkilenen alanların toplam orman varlığına oranının Kanada'da yüzde 1,24, ABD'de yüzde 1,23, İspanya'da yüzde 1,09, Portekiz ve İtalya'da yüzde 1,06, Fransa'da yüzde 0,56, Yunanistan'da ise yüzde 0,54 olduğunu bildiren Yumaklı, Türkiye'de bu oranın yüzde 0,1 seviyesinde kaldığını açıkladı.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede önemli bir tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Yumaklı, yaz aylarında şiddetli yangınlarla mücadele eden İspanya ve Fransa'ya uçak ve helikopter gönderildiğini hatırlattı.

Yanan orman alanlarının imara açıldığı yönündeki açıklamalara da tepki gösteren Yumaklı, Anayasa gereği bu alanların imara açılmasının mümkün olmadığını ve yeniden ağaçlandırılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

11 KASIM'DA 81 İLDE FİDAN DİKİLECEK

Bakan Yumaklı, 2019 yılından bu yana 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlandığını hatırlatarak bu yıl da 81 ilde fidan dikim etkinlikleri düzenleneceğini açıkladı.

Yumaklı, Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Barış Ormanı'na fidan dikeceğini söyledi.

"Geleceğe Nefes Dünyaya Barış" sloganıyla düzenlenecek etkinliklere bütün vatandaşları davet eden Yumaklı, fidan sahiplenme ve bağış işlemlerinin Geleceğe Nefes internet sitesi üzerinden de yapılabileceğini belirtti.

COP31'DE TARIM, SU VE GIDA GÜVENLİĞİ ELE ALINACAK

Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesinde Tarım ve Orman Bakanlığının beş ana etkinlik ve 30'u aşkın yan etkinlikle yer alacağını açıklayan Yumaklı, tarım ve gıda sistemlerinin iklim krizine karşı dayanıklılığının artırılması, su kaynaklarının verimli yönetimi ve ormanların korunması konularını gündeme taşıyacaklarını bildirdi.

Zirvede Turkuaz Bağlantısallık Girişimi'nin (TNI) resmi tanıtımının gerçekleştirileceğini belirten Yumaklı, su, enerji, gıda ve ekosistem arasındaki ilişkiyi merkeze alan küresel bir çözüm modeli oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

IFAD iş birliğiyle hazırlanan "Baskı Altındaki Kırsal Tedarik Zincirleri: Gıda Güvenliği ve Dayanıklılık İçin Bütünleşik Çözümler" raporunun uluslararası lansmanının da zirvede yapılacağını açıkladı.

Gıda israfının önlenmesi amacıyla kurulacak Bölgesel Mükemmeliyet Merkezi ile Türkiye'nin bu alanda küresel bir merkez haline getirilmesinin hedeflendiğini belirten Yumaklı, kadın ve genç çiftçilerin tarımdaki rolünü güçlendirecek uluslararası etkinliklerin de Antalya'da gerçekleştirileceğini ifade etti.

Bakan Yumaklı, COP31 kapsamında Entegre Yangın Yönetimi Üst Düzey Diyaloğu'na liderlik edeceklerini belirterek Türkiye'nin sürdürülebilir tarım, su ve orman yönetimindeki çalışmalarını uluslararası kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.