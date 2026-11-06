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        Haberler Ekonomi Enerji Benzin fiyatlarına indirim geldi

        Benzin fiyatlarına indirim geldi

        Benzine 6 liranın üzerinde indirim geldi. İndirimli fiyatlar bu sabah itibarıyla tabelaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 09:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Benzin fiyatlarına indirim geldi

        Uluslararası piyasalardaki gelişmelerle birlikte akaryakıt ürünlerine indirim geldi.

        Benzin fiyatlarına 6,08 lira indirim yapıldı. İndirimli fiyatlar bu sabah itibarıyla tabelaya yansıdı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 74.60 TL

        Motorin litre fiyatı: 100.60 TL

        LPG litre fiyatı: 50.70 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 75.60 TL

        Motorin litre fiyatı: 101.70 TL

        LPG litre fiyatı: 50.79 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 75.80 TL

        Motorin litre fiyatı: 102.00 TL

        LPG litre fiyatı: 50.70 TL

        ADANA

        Benzin litre fiyatı: 76.40 TL

        Motorin litre fiyatı: 102.50 TL

        LPG litre fiyatı: 51.11 TL

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        GİRESUN

        Benzin litre fiyatı: 76.40 TL

        Motorin litre fiyatı: 102.50 TL

        LPG litre fiyatı: 51.49 TL

        BİTLİS

        Benzin litre fiyatı: 77.20 TL

        Motorin litre fiyatı: 103.40 TL

        LPG litre fiyatı: 51.41 TL

        Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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