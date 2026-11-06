Benzin fiyatlarına indirim geldi
Benzine 6 liranın üzerinde indirim geldi. İndirimli fiyatlar bu sabah itibarıyla tabelaya yansıdı
Uluslararası piyasalardaki gelişmelerle birlikte akaryakıt ürünlerine indirim geldi.
Benzin fiyatlarına 6,08 lira indirim yapıldı. İndirimli fiyatlar bu sabah itibarıyla tabelaya yansıdı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 74.60 TL
Motorin litre fiyatı: 100.60 TL
LPG litre fiyatı: 50.70 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 75.60 TL
Motorin litre fiyatı: 101.70 TL
LPG litre fiyatı: 50.79 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 75.80 TL
Motorin litre fiyatı: 102.00 TL
LPG litre fiyatı: 50.70 TL
ADANA
Benzin litre fiyatı: 76.40 TL
Motorin litre fiyatı: 102.50 TL
LPG litre fiyatı: 51.11 TL
GİRESUN
Benzin litre fiyatı: 76.40 TL
Motorin litre fiyatı: 102.50 TL
LPG litre fiyatı: 51.49 TL
BİTLİS
Benzin litre fiyatı: 77.20 TL
Motorin litre fiyatı: 103.40 TL
LPG litre fiyatı: 51.41 TL
Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.