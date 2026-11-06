Benzin fiyatlarına indirim geldi

Uluslararası piyasalardaki gelişmelerle birlikte akaryakıt ürünlerine indirim geldi.

Benzin fiyatlarına 6,08 lira indirim yapıldı. İndirimli fiyatlar bu sabah itibarıyla tabelaya yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 74.60 TL

Motorin litre fiyatı: 100.60 TL

LPG litre fiyatı: 50.70 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 75.60 TL

Motorin litre fiyatı: 101.70 TL

LPG litre fiyatı: 50.79 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 75.80 TL

Motorin litre fiyatı: 102.00 TL

LPG litre fiyatı: 50.70 TL

ADANA

Benzin litre fiyatı: 76.40 TL

Motorin litre fiyatı: 102.50 TL

LPG litre fiyatı: 51.11 TL

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GİRESUN

Benzin litre fiyatı: 76.40 TL

Motorin litre fiyatı: 102.50 TL

LPG litre fiyatı: 51.49 TL

BİTLİS

Benzin litre fiyatı: 77.20 TL

Motorin litre fiyatı: 103.40 TL

LPG litre fiyatı: 51.41 TL

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.