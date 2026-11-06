"DEPLASMAN KRİZLERİ AVRUPA'YA SIÇRADI"

Kartal Yiğit: "Beşiktaş'ın deplasman krizleri bu kez Avrupa'ya sıçradı. Takımın bu savunma anlayışı ve stoperleri ile işi çok zor. Bunu dün yine gördük. Hele Agbadou ile hiç olmaz. Hep söyledik bu paralar bu oyuncuya nasıl verilir diye. Son sözüm Italiano'ya… Palace önünde öyle büyük rotasyon yapmasa belki o maçı kazanır bugün çok daha rahat olurduk. Bunu da söyledik diye bazıları bize kızdı. Şimdi durum ortada. Ha tabi ki yine avantajlıyız ama ilk 8 için rahat olmak çok başkaydı." (Takvim)