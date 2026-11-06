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        Spor yazarlarından Beşiktaş'a eleştiri! "Deplasman krizleri Avrupa'ya sıçradı"

        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoç ekibi Celtic'e konuk olan temsilcimiz Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybetti. Maç boyunca topun hakimi olan siyah-beyazlılar, İskoçya'dan eli boş döndü. Spor yazarları, Beşiktaş'ın mağlubiyetini değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 09:38 Güncelleme:
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda İskoç ekibi Celtic'e konuk oldu. Siyah-beyazlılar zorlu mücadeleyi 3-2 kaybetti ve Avrupa Ligi'nde yara aldı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

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        "ITALIANO, TÜM DENGEYİ BOZDU"

        Güntekin Onay: "Haftalar geçtikçe Vincenzo İtaliano’yu daha iyi tanıyoruz. İyi bir çalıştırıcı olduğuna şüphe yok ancak oyunu okuma ve doğru kararlar verme konusunda ciddi eksikleri olan bir teknik adam. Zorunluluk olmadıkça her maç stoper çıkartılıp, stoper sokulur mu? Anlamak mümkün değil. Ayrıca Kasımpaşa karşısında Trossard, Murillo ve Olaitan’ı çıkarıp maçın kontrolünü rakibe vermişti. Dün akşam da takımın en iyisi Salih Özcan’ı çıkartıp tüm dengeyi bozdu." (Hürriyet)

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        "ARI GİBİ ÇALIŞTI BAL YAPAMADI"

        Turgay Demir: "Beşiktaş 65 dakika arı gibi çalıştı, bal yapamadı... Celtic 25 dakika oynadı, kovanı balla doldu! Ferencvaros, Celta ve Benfica da muhtemelen Celtic karşısında Beşiktaş kadar, hatta daha üstün oyunlar oynadılar. Ama kimi iki golle kazandı, kimi üçle, kimi daha fazlasıyla... Beşiktaş ise bu takımlardan farklı olarak harcadığı enerjiyi skor tabelasına yansıtamadı." (Fotomaç)

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        "AVRUPA LİGİ'NDE KONFORUNU KAYBETTİ"

        Fatih Doğan: "Maçın kırılma noktalarından biri de Italiano'nun oyuna müdahale zamanlamasıydı. Celtic'in baskısı yükselirken Beşiktaş'ın orta saha direncini artıracak hamleler gecikti. Orkun Kökçü'nün yokluğunda organizasyon yükünün paylaşılması gerekirken takımın merkezdeki bağlantıları zayıfladı. Yenilgi, Beşiktaş'ın Avrupa yürüyüşünde telafisi olan ama önemli bir yara. Beşiktaş Glasgow'da yalnızca üç puan kaybetmedi, 7 puan ve yenilgisiz Avrupa Ligi'nde güçlü devam konforunu kaybetti." (Sabah)

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        "DEPLASMAN KRİZLERİ AVRUPA'YA SIÇRADI"

        Kartal Yiğit: "Beşiktaş'ın deplasman krizleri bu kez Avrupa'ya sıçradı. Takımın bu savunma anlayışı ve stoperleri ile işi çok zor. Bunu dün yine gördük. Hele Agbadou ile hiç olmaz. Hep söyledik bu paralar bu oyuncuya nasıl verilir diye. Son sözüm Italiano'ya… Palace önünde öyle büyük rotasyon yapmasa belki o maçı kazanır bugün çok daha rahat olurduk. Bunu da söyledik diye bazıları bize kızdı. Şimdi durum ortada. Ha tabi ki yine avantajlıyız ama ilk 8 için rahat olmak çok başkaydı." (Takvim)

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        #beşiktaş
        #Celtic
        #UEFA Avrupa Ligi
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