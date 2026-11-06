Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde pompalı tüfekle art arda gerçekleştirilen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği katliamla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

KÖYLÜSÜ CİNAYET ZİNCİRİNİ ANLATTI

İHA'daki habere göre cinayet zanlısı Arif Sefa Özdemir'in köylüsü olan Ali İhsan Adatepe, olayın çıkış sebebi ve cinayet zincirine ilişkin duyduklarını paylaştı.

"DAHA ÖNCE ÇOCUĞU DÖVMÜŞLER"

Olayın temelinde alacak verecek meselesi bulunduğunu ve zanlının önce darbedildiğini iddia eden Ali İhsan Adatepe, "Duyduğum kadarıyla alacak verecek meselesi varmış. Biçerdöverciler vardı, onlarla alacak verecek meselesi varmış. Kırşehirli herhalde onlar. Daha önce biçerdöverciler çocuğu dövmüşler.

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"GELİN ANLAŞALIM' DEYİP PUSU KURMUŞ"

Dövdükten sonra tekrar telefonla görüşüyorlar; 'Gelin vereyim, anlaşalım' diyor. O tarafta büyük köyün orada buluşuyorlar. Onlar geldiğinde pusu kurmuş, bunları vurmuş, bizim bildiğimiz kadarıyla" dedi.

Katledilen öğretmen Hilal Mete.

"ARABAYI VERMEYENLERİ YOLDA VURMUŞ"

Zanlının ilk saldırının ardından kaçış güzergahında araç gasp etmek için cinayet işlemeye devam ettiğini öne süren Adatepe, "Onları vurduktan sonra tekrar oradan Kıyı tarafına doğru gidiyor. Kıyı tarafına giderken yolda iki kişi denk geliyor. Arabayı değiştirmek istiyor, onlar da arabayı vermeyince onları da vuruyor.

Sevgi Postalcı, entübe edildi.

"ÖĞRETMENLERE 'ARABAYI VERİN' DİYOR"

Tekrar oradan Bayat tarafından, Çıkrık tarafından dolanıyor, Fethibey yolundan Gazlıgöl tarafında kadın öğretmenlere denk gelmiş. Onlara 'inin, arabayı değiştireceğim' demiş. Onların da birisi iniyor, birisi inmiyormuş herhalde. Hareket etmiş, arabayı almak için onları da vurmuş. Bizim bildiğimiz kadarıyla bu kadar" ifadelerini kullandı.

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"BİÇERDÖVER ALDIKLARINA BORCU VARMIŞ"

Arif Sefa Özdemir'in ikamet ettiği Bozhöyük Köyü'nün Muhtarı Ramazan Arıçam da, katliamın alacak verecek meselesinden çıktığını anlatarak şunları söyledi:

Bozhöyük Köyü'nün Muhtarı Ramazan Arıçam.

"Aile genelde çiftçidir, biçercidir. Devamlı tarımsal işlerle uğraşıyorlar. Köyde öyle herhangi bir husumetleri yoktu. Duyduğumuz bilgilere göre biçerdöver aldıkları kişilerle borcu varmış.

Arif Sefa Özdemir'in ikamet ettiği baba ocağı.

"BOŞANMIŞ, 2 ÇOCUĞU VARMIŞ"

Evlenmiş boşanmış, 2 tane çocuğu varmış. Bizim bildiğimiz kadarıyla gurbetçiydi, Manisa taraflarında biçerdöver işleriyle uğraşıyordu. Başka yerlere çalışmaya gidiyordu, köyde o kadar çok kalmıyordu. Babasının yanına gelip gidiyordu" ifadelerini kullandı.

HAYATINI KAYBEDEN 8 İSİM

Olayda hayatını kaybedenlerin Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46) olduğu öğrenildi. Öğretmen Sevgi Postalcı entübe edildi.

Arif Sefa Özdemir'in köylüsü Ali İhsan Adatepe.

"MİT GÖREVLİSİYİM" DEYİP OTOMOBİLİ GASP ETMİŞ

DHA'daki habere göre Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren Arif Sefa Özdemir’in Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi Çatören Barajı mevkiinde Talha Gökgöz’e (19) ait otomobili, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp, silah zoruyla gasp ettiği ortaya çıktı.

Özdemir, aracı aldıktan sonra Taşlık Mahallesi’ne kadar gitti. Burada aracın çamura saplanmasının ardından otomobili bırakıp yaya olarak kaçtı. Ardından başka bir otomobili daha gasp eden Özdemir, aynı mevkiide yakalandı.