Tepkilerin odağındaki ABD Savunma Bakanı Hegseth İran savaşını savundu

ABD'de düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin aldığı yenilginin ardından görevden alınması için çağrılar yapılan Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri ajandasını savundu.

Hegseth, ara seçimlerin sonuçlarının büyük oranda belli olmasının ve kendisinin görevden alınması için çağrılar yapılmasının ardından, sosyal medya hesabından video mesaj yayımladı.

Trump'ın, Bakanlığın odağını yeniden askeri hazırlık ve muharebe kabiliyetlerine döndürdüğünü belirten Hegseth, "Önümüzdeki birkaç ay ve yıl, bakanlığımız ve cumhuriyetimiz için hayati önem taşıyor. Mesele, Başkan'ın 'Önce Amerika' gündemiyle ilgili. Mesele, bakanlığımızın 'güç yoluyla barış' gündemiyle ilgili." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Hegseth, Trump yönetiminin Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) programlarını ortadan kaldırdığını, başarısız bulduğu askeri liderleri görevden aldığını, küresel caydırıcılığı güçlendirdiğini ve askeri personel alımını artırdığını belirtti.

KONGREYE BÜTÇE ÇAĞRISI

Kongreyi 350 milyar dolarlık ek bütçeyi onaylamaya davet eden Hegseth, "Savaş Bakanlığına, halihazırda karşı karşıya olduğumuz durumun gerektirdiği şekilde kaynak sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Hegseth, siyasi görüş ayrılıklarına rağmen, askeri yapılanmanın devam etmesi gerektiğinin altını çizerek "Kongredeki her vatansever üyenin oyuna ihtiyacımız var." dedi.

REKLAM

İRAN SAVAŞINI "CESUR VE TARİHİ BİR GİRİŞİM" OLARAK NİTELENDİRDİ

Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü askeri harekatı savunan Hegseth, bunu, Tahran'ın nükleer silah elde etmesini engelleyeceğine inandığı "cesur ve tarihi bir girişim" olarak nitelendirdi.

Hegseth, Trump yönetiminin, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmamasını sağlamaya kararlı olduğunu ve Trump'ın liderliğinde ABD'nin askeri kapasitesini yeniden güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ" MESAJI

Görevden alınması için özellikle Demokratların attığı azil adımlarını "siyasi tiyatro" olarak nitelendiren Hegseth, "Bana saldırıyorlar, bize saldırıyorlar, çünkü biz etkiliyiz. Bu işe yaramayacak. Geri adım atmayacağız." dedi.

REKLAM

Hegseth, Demokratların daha önce Trump'a yönelik de iki kez azil süreci yürüttüğünü ve Demokratların siyasi soruşturmaları rakiplerine karşı kullandığını söyleyerek, "Başkan Trump'a karşı işe yaramadı, bana karşı da işe yaramayacak." ifadesini kullandı.