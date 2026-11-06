Manisa'nın Yunusemre ilçesinde U. Kabaağaç (45), tartıştığı annesi Hülya Aktaş (73) ile kardeşi Hüseyin Kabaağaç'ı (42) bıçaklayarak öldürdü.

DHA'nın haberine göre korkunç olay, saat 08.30 sıralarında 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi.

Eve gelen U. Kabaağaç ile annesi Hülya Aktaş ve kardeşi Hüseyin Kabaağaç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. U. Kabaağaç, mutfaktan aldığı bıçakla annesi ile kardeşini bıçakladı. Saldırgan, kaçarken ablasını telefonla arayıp, "Annemi ve kardeşimi öldürdüm" dedi. Ablasının ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, anne ile oğulun hayatını kaybettiği belirledi. Hülya Aktaş ile oğlunun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan saldırgan yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.