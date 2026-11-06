Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tam vahşet! Tartıştığı annesi ile kardeşini öldürdü!

        Tam vahşet! Tartıştığı annesi ile kardeşini öldürdü!

        Manisa'da tam bir vahşet yaşandı Olayda U. Kabaağaç adlı saldırgan, tartıştığı annesi Hülya Aktaş ile kardeşi Hüseyin Kabaağaç'ı öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 12:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tam vahşet! Tartıştığı annesi ile kardeşini öldürdü!

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde U. Kabaağaç (45), tartıştığı annesi Hülya Aktaş (73) ile kardeşi Hüseyin Kabaağaç'ı (42) bıçaklayarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, saat 08.30 sıralarında 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi.

        Eve gelen U. Kabaağaç ile annesi Hülya Aktaş ve kardeşi Hüseyin Kabaağaç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. U. Kabaağaç, mutfaktan aldığı bıçakla annesi ile kardeşini bıçakladı. Saldırgan, kaçarken ablasını telefonla arayıp, "Annemi ve kardeşimi öldürdüm" dedi. Ablasının ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        REKLAM

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, anne ile oğulun hayatını kaybettiği belirledi. Hülya Aktaş ile oğlunun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan saldırgan yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sağanağın ardından dere taştı, araçlar sel sularında sürüklendi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak yağışın etkisiyle Karakese ve Özerli Deresi taştı, araçlar sel sularında sürüklendi. Su basan evlerde ve araçlarda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı.(İHA)

        #son dakika
        #haberler
        #Manisa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 kişinin katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı
        8 kişinin katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı
        Devlet Bahçeli’nin 100 il-1000 ilçe önerisinin yol haritası
        Devlet Bahçeli’nin 100 il-1000 ilçe önerisinin yol haritası
        Tam vahşet! Tartıştığı annesi ile kardeşini öldürdü!
        Tam vahşet! Tartıştığı annesi ile kardeşini öldürdü!
        Rekabet Kurumu'ndan 7 şirkete 'fındık piyasası' soruşturması
        Rekabet Kurumu'ndan 7 şirkete 'fındık piyasası' soruşturması
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Üç kuşaklık hırsızlık ailesi! Anne, kızı ve torunu yakalandı!
        Üç kuşaklık hırsızlık ailesi! Anne, kızı ve torunu yakalandı!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Archie Brown, Iraola'nın gözüne girdi!
        Archie Brown, Iraola'nın gözüne girdi!
        Hegseth İran savaşını savundu
        Hegseth İran savaşını savundu
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        "Deplasman krizleri Avrupa'ya sıçradı"
        "Deplasman krizleri Avrupa'ya sıçradı"
        Hikayenin başına dönüyoruz!
        Hikayenin başına dönüyoruz!
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük kavuşma
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük kavuşma
        19 yıl önce bebeğini çöpe atmıştı! Akıl sağlığı raporu geldi
        19 yıl önce bebeğini çöpe atmıştı! Akıl sağlığı raporu geldi
        Benzin fiyatlarına indirim geldi
        Benzin fiyatlarına indirim geldi
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama