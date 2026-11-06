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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rekabet Kurumu'ndan 7 şirkete 'fındık piyasası' soruşturması

        Rekabet Kurumu'ndan 7 şirkete 'fındık piyasası' soruşturması

        Rekabet Kurumu; Ferrero, Atalay Fındık, Balsu, Karaçuha, Ofi, Özyılmaz ve Şenocak şirketleri hakkında fındık alım fiyatlarını ve fındık alım politikalarını koordineli bir şekilde belirlemek ve fındık alımı piyasasındaki fiyat oluşumunu etkilemekten soruşturma başlatıldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 12:29 Güncelleme:
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        Rekabet Kurumu'ndan 7 şirkete 'fındık piyasası' soruşturması

        Rekabet Kurumu; Ferrero, Atalay Fındık, Balsu, Karaçuha, Ofi, Özyılmaz ve Şenocak şirketleri hakkında fındık alım fiyatlarını ve fındık alım politikalarını koordineli bir şekilde belirlemek ve fındık alımı piyasasındaki fiyat oluşumunu etkilemekten soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

        "Yapılan önaraştırma neticesinde; fındık alımı/satımı alanında faaliyet gösteren;

        • Ferrero Fındık İth. İhr. ve Tic. AŞ (FERRERO),
        • Atalay Fındık San. ve Tic. Ltd. Şti.,
        • Balsu Gıda San. ve Tic. AŞ,
        • Karaçuha Tarım Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.,
        • Ofi Tarım San. ve Tic. AŞ,
        • Özyılmaz Fındık San. ve Tic. AŞ ve
        • Şenocak Gıda Fındık Ent. Tur. Nakl. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

        hakkında fındık alım fiyatlarını ve fındık alım politikalarını koordineli bir şekilde belirlemek ve fındık alımı piyasasındaki fiyat oluşumunu etkilemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 sayılı Kanun)’un ihlal edilip edilmediğinin tespit edilebilmesi amacıyla soruşturma başlatılmıştır.

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        Bununla birlikte soruşturma kapsamında; FERRERO hakkında alınan ve 07.03.2024 tarihli ve 24-12/213/87 sayılı Kurul kararıyla teşebbüs bakımından bağlayıcı hale getirilen taahhütlere uyulup uyulmadığı da ayrıca incelenecektir.

        Bu taahhütler, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında FERRERO tarafından;

        (1) TMO’nun referans fiyatının altında kabuklu fındık alımı yapılmayacağı,

        (2) Her bir fındık sezonu boyunca 100 bin tondan fazla kabuklu fındık alımı yapılmayacağı ve

        (3) Her yılın Eylül-Aralık döneminde (sıcak sezonda) en az 45 bin ton kabuklu fındık alımı yapılacağı

        hususlarını içermektedir."

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        #fındık
        #rekabet kurumu
        #ekonomi
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