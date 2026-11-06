Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da dehşet! Bıçakladığı sevgilisi kaçıp yardım isteyince tekrar bıçakladı!

        İstanbul'da dehşet! Bıçakladığı sevgilisi kaçıp yardım isteyince tekrar bıçakladı!

        İstanbul Avcılar'da korkunç bir saldırı meydana geldi. Olayda bir kişi evde çıkan tartışmada sevgilisi olduğu belirtilen kadını bıçakladı. Yaralı olarak sokağa çıkıp yardım isteyen kadının peşinden gelen kişi ikinci kez bıçaklı saldırıda bulundu. Saldırganın gözaltına alındığı belirtilirken, F.D. isimli kadının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 12:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bıçakladığı sevgilisi kaçıp yardım isteyince tekrar bıçakladı!

        Avcılar'da bir kişi evde çıkan tartışmada sevgilisi olduğu belirtilen kadını bıçakladı. Yaralı olarak sokağa çıkıp yardım isteyen kadının peşinden gelen kişi ikinci kez bıçaklı saldırıda bulundu. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, gece yarısı Cihangir Mahallesi’nde Hamza Yerlikaya Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi.

        Evde bilinmeyen nedenle sevgilisiyle tartışan kişi, bıçaklı saldırıda bulundu. Yaralı kadın, kanlar içinde birinci kattan inerek caddeye çıkıp bağırarak yardım istedi.

        Daireden çıkıp sevgilisinin peşinden giden saldırgan, ikinci kez bıçaklı saldırıda bulundu. Ardından, yakınlardaki kahvehaneye gitti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kahvede kanlı elbisesi ile oturan saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturmaya devam ediliyor.

        GÖZALTINA ALINDI

        AA'da yer alan habere göre de Avcılar'da birlikte yaşadığı kadını darbedip kesici aletle yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Cihangir Mahallesi'ndeki bir adreste ikamet eden R.K. (36), birlikte yaşadığı F.D. (51) isimli kadını darbedip kesici aletle yaraladıktan sonra buradan uzaklaştı.

        HAYATİ TEHLİKESİ VAR

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Polis ekipleri, şüpheliyi olay yerine yakın bir iş yerinde gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli makamlara sevk edildi.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO

        Hatay'da dere taştı, araçlar sel sularında sürüklendi!

        Hatay'da şiddetli sağanak faciaya yol açtı. Kentin Dörtyol ilçesinde yağışın etkisiyle Karakese ve Özerli Deresi taştı, araçlar sel sularında sürüklendi. Su basan evlerde ve araçlarda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı

        #haberler
        #avcılar
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Sergen Yalçın aday kadroyu açıklıyor
        CANLI | Sergen Yalçın aday kadroyu açıklıyor
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        Seçil Erzan’a 211 yıl 9 aya kadar hapis talebi
        Seçil Erzan’a 211 yıl 9 aya kadar hapis talebi
        Yaşlılara bakım merkezinde dehşeti yaşatmışlardı! İstenen ceza belli oldu
        Yaşlılara bakım merkezinde dehşeti yaşatmışlardı! İstenen ceza belli oldu
        16 yaşındaki çocuğu öldürdüler!
        16 yaşındaki çocuğu öldürdüler!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Bıçakladığı sevgilisi kaçıp yardım isteyince tekrar bıçakladı!
        Bıçakladığı sevgilisi kaçıp yardım isteyince tekrar bıçakladı!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        İstanbul'da hava kirliliğinde artış!
        İstanbul'da hava kirliliğinde artış!
        Devlet Bahçeli’nin 100 il-1000 ilçe önerisinin yol haritası
        Devlet Bahçeli’nin 100 il-1000 ilçe önerisinin yol haritası
        Rekabet Kurumu'ndan 7 şirkete 'fındık piyasası' soruşturması
        Rekabet Kurumu'ndan 7 şirkete 'fındık piyasası' soruşturması
        Tam vahşet! Tartıştığı annesi ile kardeşini öldürdü!
        Tam vahşet! Tartıştığı annesi ile kardeşini öldürdü!
        Archie Brown, Iraola'nın gözüne girdi!
        Archie Brown, Iraola'nın gözüne girdi!
        Hikayenin başına dönüyoruz!
        Hikayenin başına dönüyoruz!
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama