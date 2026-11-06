İstanbul'da dehşet! Bıçakladığı sevgilisi kaçıp yardım isteyince tekrar bıçakladı!

Avcılar'da bir kişi evde çıkan tartışmada sevgilisi olduğu belirtilen kadını bıçakladı. Yaralı olarak sokağa çıkıp yardım isteyen kadının peşinden gelen kişi ikinci kez bıçaklı saldırıda bulundu. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre olay, gece yarısı Cihangir Mahallesi’nde Hamza Yerlikaya Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi.

Evde bilinmeyen nedenle sevgilisiyle tartışan kişi, bıçaklı saldırıda bulundu. Yaralı kadın, kanlar içinde birinci kattan inerek caddeye çıkıp bağırarak yardım istedi.

Daireden çıkıp sevgilisinin peşinden giden saldırgan, ikinci kez bıçaklı saldırıda bulundu. Ardından, yakınlardaki kahvehaneye gitti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kahvede kanlı elbisesi ile oturan saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturmaya devam ediliyor.

GÖZALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre de Avcılar'da birlikte yaşadığı kadını darbedip kesici aletle yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cihangir Mahallesi'ndeki bir adreste ikamet eden R.K. (36), birlikte yaşadığı F.D. (51) isimli kadını darbedip kesici aletle yaraladıktan sonra buradan uzaklaştı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi olay yerine yakın bir iş yerinde gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli makamlara sevk edildi.