A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Milli takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında aday kadroyu açıkladı.

Millilerin 12 Kasım'da İzmir'de Belçika ve 15 Kasım'da Bordeaux'da Fransa ile yapacağı müsabakaların aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik

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Orta saha: Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

A Millî Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi’nde 12 Kasım’da Belçika ve 15 Kasım’da Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu, A Millî Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın tarafından TFF YouTube kanalından yapılan canlı yayında açıklandı. #BizimÇocuklar 🇹🇷| #UNL |… pic.twitter.com/64laEvX1Bw — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) November 6, 2026

4 İSİM ÇAĞRILMADI

A Milli Takım'ın çağrılan son kadrosunda yer alan Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Mert Müldür, aday kadroda yer almadı.

Ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosunu açıkladığı toplantıda konuşan Yalçın, milli takımın geleceğine ilişkin planlamalar, kadro tercihleri ve gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Milli takımda yeni bir dönemin başladığını belirten 54 yaşındaki teknik adam, uzun süredir üzerinde çalıştıkları yapay zeka destekli oyuncu izleme ve performans analiz platformunu hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Önlerinde 4 yıllık önemli bir süreç bulunduğunu vurgulayan Sergen Yalçın, "Biz sadece bugünün değil, geleceğin de takımını oluşturmak istiyoruz. Bir yandan maçları kazanmak, bir yandan da önümüzdeki büyük turnuvalarda başarılı olabilecek bir takımın temellerini atmak için çalışıyoruz. Bu ülkenin çok yetenekli oyuncuları var. Bizim görevimiz de onları en doğru şekilde takıma kazandırmak." ifadelerini kullandı.

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Milli takımın kapısının bütün futbolculara açık olduğunu dile getiren Yalçın, "İsimler ve kulüpler çok önemli değil. Kim hak ediyorsa, kim bu takıma katkı sağlayacaksa orada olacak. Bu ülkede hak eden her futbolcunun milli formayı rahatlıkla giyebileceğine inanıyorum. Geniş bir kadromuz var. İnşallah önümüzdeki uzun süreçte ülkemizin gurur duyacağı bir milli takım oluşturacağız." diye konuştu.

"BURASI HALKIN TAKIMI"

A Milli Takım'ın herkesin ortak değeri olduğunu vurgulayan Sergen Yalçın, basın mensuplarına çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Burası halkın takımı, sizin takımınız. Sizden tek bir ricam var. Lütfen daha işe başlamadan milli takımla ve oyuncularımızla ilgili olumsuz haberler yapmayın. Çünkü bu milli takım sizin milli takımınız, halkın milli takımı. Biz sadece burada görevli olarak bulunuyoruz. Lütfen bunu unutmayalım. Benim ve ekibimin tek düşüncesi burada başarılı olmak, en doğrusunu yapmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek."

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"MİLLİ TAKIMI KULÜP TAKIMI HAVASINA SOKMAK İSTİYORUZ"

Ay-yıldızlı ekibin yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Geniş bir oyuncu havuzuyla çalışıyoruz. Milli takımı kulüp takımı havasına sokmak istiyoruz. Çok ciddi bir scout ekibi kurduk. Dört senelik süreçte umut vadeden bir takım göstermek istiyoruz. Tek hedefimiz Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası’na katılmak. Milli takıma genç oyuncuları kazandırmak. 60'a yakın oyuncudan oluşan bir havuzumuz var. Bu havuzdan 26 oyuncu seçtik. Sakatlığı olan kaleciyi kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. Kenan, sakat olmasına rağmen milli takıma gelmek istedi. Kulübü (Juventus) tedavi sürecini orada devam ettirmek istedi ve biz de oyuncunun kalabileceğini söyledik. Son dakikada Başakşehir kalecisini (Muhammed Şengezer) de sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarmak zorunda kaldık."

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"OLMAYAN ŞEYLERİ OLMUŞ GİBİ GÖSTERMER MİLLİ TAKIMA ZARAR VERİR"

Bazı futbolcuların telefonlarına çıkmadığı yönündeki iddialara ilişkin soruyu yanıtlayan Yalçın, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Göreve geldikten sonra birçok futbolcuyla iletişim kurduklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Göreve geldikten sonra birçok oyuncuyla telefonda bilgi alışverişinde bulunduk, görüşmeler yaptık. Asla öyle bir oyuncu yok. Lütfen bu tarz haberler yapmayalım. Olmayan şeyleri olmuş gibi göstermek milli takıma zarar verir." şeklinde konuştu.

"BERKE, MİLLİ TAKIMA GELMEK İÇİN CAN ATIYOR"

Sergen Yalçın, aday kadroya davet ettiği kaleci Berke Özer'in durumuyla ilgili de şunları kaydetti:

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"Berke ile görüştüm. Kendisine milli takımla ilgili ne düşündüğünü sordum. Daha önce bazı sorunlar yaşanmış. Şu anda hiçbir sorunu yok. Milli takıma gelmek için can atıyor. Genç bir oyuncumuz. Avrupa'da ülkemizi temsil ediyor. Çok büyütülecek bir konu olduğunu düşünmüyorum."

Arda Güler ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Yalçın, "Arda Güler çok genç bir oyuncu. Ciddi bir çıkış yaptı. Hangi pozisyonda isterse onu orada oynatacağız." dedi.

"FİZİKSEL OLARAK HAZIR OYUNCULARLA BAŞLAMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Belçika ve Fransa karşılaşmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sergen Yalçın, "Santrforla oynayacağız. Sistemimiz biraz daha farklı olacak. Son maçlarda sağlıklı sonuçlar almadık. Önümüzde son iki maçımız var ve düşmeme şansımız da var. Belçika maçı çok değerli. İyi bir karışım yaptığımızı düşünüyoruz. Fiziksel olarak hazır oyuncularla başlamayı düşünüyorum. İnşallah bundan sonrası iyi olacak." şeklinde görüş belirtti.

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"HİKAYELER YENİDEN YAZILIR"

A Milli Futbol Takımı'nın geleceğine ilişkin umutlu olduğunu belirten Yalçın, başarılı olmak için herkesin desteğine ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Yeni bir hikaye yazmak istediklerini dile getiren 54 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hikayeler yeniden yazılır. Bakalım bizim hikayemiz nasıl olacak. Hep beraber yaşayarak göreceğiz. Herkesin desteğine çok ihtiyacımız var. Bu yolda bu işi bizim çocuklarla başarabileceğimizi düşünüyorum. Önce maç oynayalım. Sonra tartışalım ve bizi yargılayın."