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        Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yaşındaki çocuğu öldürdüler! İzleri, geri dönüşüm merkezlerinde takip edildi!

        16 yaşındaki çocuğu öldürdüler! İzleri, geri dönüşüm merkezlerinde takip edildi!

        İstanbul Ataşehir'de 16 yaşındaki Afganistan uyruklu Yunus Achakzay'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından kaçan şüpheliler, polisin titiz çalışmasıyla yakalandı. Kağıt toplayıcılığı yaparak geçimlerini sağlayan ve dijital cihazlarla nakit dışı ödeme araçları kullanmadıkları belirlenen şüphelilerin izini süren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 142 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi ve geri dönüşüm merkezlerini takibe aldı. Şüpheliler, Esenyurt'ta geri dönüşüm tesislerinin bulunduğu bölgede yakalandı

        Giriş: 06 Kasım 2026 - 13:34 Güncelleme:
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        16 yaşındaki çocuğu öldürdüler!

        Olay, 2 Kasım Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Afganistan uyruklu Yunus Achakzay (16), bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

        Cinayetin ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın aydınlatılması ve firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        ŞÜPHELİLERİN DİJİTAL İZİNE ULAŞILAMADI

        Polisin yaptığı araştırmada, cinayet şüphelilerinin kağıt toplayıcılığı yaparak geçimlerini sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin üzerlerinde dijital cihaz bulunmadığı ve nakit dışı ödeme araçlarına erişimlerinin olmadığı anlaşıldı. Bu durum üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin izini sürmek için güvenlik kamerası kayıtlarına ve günlük çalışma güzergahlarına yoğunlaştı.

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        142 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

        Cinayet dedektifleri, şüphelilerin kaçış güzergahlarını ve gidebilecekleri bölgeleri belirlemek amacıyla toplam 142 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Şüphelilerin kağıt toplayıcılığı yapmaları nedeniyle İstanbul'da sık sık gittikleri geri dönüşüm merkezleri de araştırmaya dahil edildi.

        GERİ DÖNÜŞÜM MERKEZLERİNDE İZLERİNİ SÜRDÜLER

        Şüphelilerin geçimlerini yalnızca kağıt toplayıcılığından sağlamaları üzerine ekipler, bu iş koluyla bağlantılı bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. İstanbul'un farklı noktalarındaki geri dönüşüm merkezleri takip edilirken, Esenyurt ilçesindeki geri dönüşüm tesislerinin bulunduğu bölgede de önlem alındı.

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        ESENYURT'TA YAKALANDILAR

        Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Esenyurt'taki geri dönüşüm bölgesi çevresinde aldığı önlemler sonuç verdi. 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemlerin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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