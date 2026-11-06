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        Haberler Gündem Yargı Seçil Erzan’a 211 yıl 9 aya kadar hapis talebi: İstinafın bozma kararının ardından yeni mütalaa

        Seçil Erzan’a 211 yıl 9 aya kadar hapis talebi: İstinafın bozma kararının ardından yeni mütalaa

        Yüksek karlı fon davasında 120 yıl 4 ay hapis cezası verilen Seçil Erzan hakkındaki karar bozulmuştu. Yeniden görülen davada Erzan hakkında 56 yıl 6 aydan 211 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 13:36 Güncelleme:
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        Seçil Erzan'a 211 yıl 9 aya kadar hapis talebi

        İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin bozma kararının ardından 102 yıl 4 ay hapis cezası alan Seçil Erzan’ın yeniden yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Celse arasında açıklanan mütalaada, Erzan’ın 211 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30’dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 4 ay hapis ile 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırılan Seçil Erzan hakkında verilen karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu.

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        Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin hüküm kurarken birleşen dosyalara ilişkin bilgilere kararda yer vermediğini, bu durumun denetimi zorlaştırdığını kaydetmişti. Daire, istinaf başvurularını yerinde bularak, yargılama sürecinde bazı usul kurallarının uygulanmadığını belirtmişti. Dosya yargılamanın yeniden yapılması için İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

        Bu kapsamda Erzan’ın yeniden yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

        Tutuklu Seçil Erzan duruşmaya SEGBİS sistemi ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

        Duruşmada celse arasında mütalaa açıklandığı kaydedildi. Mütalaada Erzan’ın 3 kişiye karşı ‘nitelikli dolandırıcılık’, aralarında Arda Turan ve Mert Zeydanlı, Selçuk İnan, Muslera, Buse Terim’in de bulunduğu 27 kişiye karşı ‘dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlarından 56 yıl 6 aydan 211 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mütalaada 5 diğer sanık hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

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        Duruşma tarafların mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre verilerek ertelendi.

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